По делу о хищении 20 миллионов "Укрзализныци" завершено досудебное расследование

Фигурантами дела являются два директора и бухгалтер коммерческих компаний, а также юрисконсульт одного из банков.

Завершено досудебное расследование по делу в отношении незаконного отчуждения 20 млн грн, которые находились под арестом и подлежали конфискации в доход государства.

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Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Подозреваемыми по делу являются два директора и бухгалтер коммерческих компаний, причастных к коррупционным схемам на ПАО «Укрзализныця», а также юрисконсульт одного из банков.

Сегодня материалы дела открыты стороне защиты для ознакомления.

После этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году прокуроры САП и детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили преступную схему, по которой государственное предприятие «Управление промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» (сейчас филиал «Центр управления промышленностью» ПАО «Укрзализныця») закупало у подконтрольных предприятий шпалы и брусья по ценам на 80% выше среднерыночных. Как следствие, в течение 2014-2016 годов «Укрзализныця» переплатила более 13 млн гривен.

Один из руководителей этих компаний признал свою вину и в марте 2017 года с ним было заключено соглашение о признании виновности. Обвинительный приговор, вынесенный судом на основании этого соглашения, вступил в законную силу в мае 2017 года и предусматривал конфискацию в доход государства 20 млн гривен.

Другому фигуранту этого дела, бывшему чиновнику филиала "Укрзализныци", сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. В августе 2017 года обвинительный акт в отношении него был направлен в Соломенский райсуд Киева.

Принимая во внимание миллионные убытки по делу, следствие инициировало наложение ареста на средства компаний, которые были задействованы в вышеуказанной коррупционной схеме, а именно более 20 млн гривень, которые должны обеспечить возмещение убытков.

Однако выяснилось, что эти средства, вопреки судебному решению и требованиям законодательства, представителями компаний были отчуждены в пользу третьих лиц.

2 октября 2019 года трем лицам (двум директорам и бухгалтеру коммерческих компаний) было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 388 УК (незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации»).

27 февраля 2020 года сообщено о подозрении еще одному участнику преступления - юрисконсульту банка. Ему инкриминируется ч. 2 ст. 367 УК (служебная халатность).