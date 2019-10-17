САП направила в суд дело о нанесении убытков «Укрзализныце» на 40 миллионов гривень

Убытки были нанесены филиалу «Укрзализныци» - «Центру обеспечения производства» в 2015-2016 годах при заимствовании дизтоплива у компании «Вог Аэро Джет».

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении двух лиц по факту нанесения 39,8 млн грн убытков филиалу «Укрзализныци» - «Центру обеспечения производства» при заимствовании дизельного топлива у компании «Вог Аэро Джет».

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Как сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), обвинительный акт направлен относительно начальника филиала и его заместителя в 2015-2016 годах.

По данным пресс-службы, в декабре 2015 года и марте 2016 года «Центр обеспечения производства» получил от «Вог Аэро Джет» 30 тыс. тонн дизельного топлива в долг, которые должен был вернуть до 1 марта и 1 мая 2016 года соответственно или же уплатить штраф - в размере 2-2,7 млн грн за каждый день просрочки.

«Возвращать долг филиал начал только 29 марта 2016 года, завершив этот процесс в мае. Однако следствие считает, что чиновники филиала сознательно затянули с погашением долга, ведь 18 марта 2016 года уже имели заключенный контракт на поставку дизтоплива», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что топливо предоставила в долг филиалу та же компания, которая выиграла конкурс по поставке, поэтому процесс погашения мог быть довольно быстрым.

«Однако его начали только после незаконного увеличения цены по контракту, что было предметом расследования НАБУ, которое уже завершено - обвинительный акт в марте 2019 года по этому эпизоду направлен в суд», - говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в декабре 2016 года.

«В мае 2019 года экс-чиновникам «Укрзализныци» сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили должностным лицам «Укрзализныци» и представителям «Вог Аэро Джет», которая весной 2018 года изменила название на «Воленс Трейд», о подозрении в злоупотреблении служебным положением, из-за чего «Укрзализныце» нанесен ущерб в особо крупных размерах.