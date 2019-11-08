В Украине за последние месяцы значительно увеличилось количество ДТП - страховщики

Страховщики в Украине фиксируют существенный рост количества страховых случаев, подтверждаются тенденции и данными Патрульной полиции.

В течение 3-х последних месяцев владельцы застрахованных по КАСКО авто подали на 19% больше обращений. В другом виде страхования – ОСАГО количество страховых случаев с января по сентябрь 2019 выросло почти на 45%.

Об этом свидетельствуют данные страховой компании ИНГО Украина, которые подтверждаются тенденциями и данными патрульной полиции, где отмечают увеличение ДТП в течение года на 6,2%.

Сообщается, что среди основных причин аварий - превышение безопасной скорости, нарушение правил проезда перекрестков, несоблюдение дистанции и нарушение правил маневрирования. Полиция также отчитывается о росте на 28% количества ДТП, произошедших в результате управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

По словам руководителя департамента урегулирования страховых случаев АСК «ИНГО Украина» Александра Руликивского, увеличилось не только количество ДТП, но и доля случаев, которые классифицируются как противоправные действия третьих лиц. Больше всего страдают от злоумышленников стекла автомобилей, фары и колеса. Также чаще фиксируются повреждения автомобилей в результате технологической аварии.

Эксперт отмечает, что поскольку КАСКО - добровольный вид страхования, то стороны могут предусмотреть покрытие любых рисков при любых обстоятельствах. Единственное, что не будет покрывать ни одна страховая компания Украины - события, которые произошли во время управления застрахованным транспортным средством лицом, не имеющим на это права, или лицом, руководившим в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.