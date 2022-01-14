Ночью хакеры атаковали около 70 правительственных сайтов. На главных страницах этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

Сегодняшняя хакерская атака на украинские правительственные веб-ресурсы является самой масштабной за последние четыре года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виктор Жора.

"Здесь можно вспомнить атаки на энергетическую сферу в 2015-2016 годах, атаки на Казначейскую службу в 2015 году, атака NotPetya 2017 года. К сожалению, необходимо констатировать, что за последние четыре года это самая мощная атака, по крайней мере, по ее охвату. Есть у нас печальная статистика киберагрессии, которой мы подвергаемся. Должен констатировать, что количество атак на нашу инфраструктуру только увеличивается. Далеко не все они были успешными, мы столкнулись с таким серьезным вызовом сегодня ночью", - сказал он.

По словам Жоры, технологии, которые использовались во время сегодняшней атаки, отличаются от тех, которые киберпреступники применили во время атаки NotPetya.

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Жора подчеркнул, что киберзащита существенной части отечественных информационных ресурсов несовершенна, поэтому государство активно пытается повысить уровень киберустойчивости.

"За последний год мы добились значительного прогресса в этой сфере. Но мы знаем о большом количестве ресурсов, которые брошены на то, чтобы разрушить этот баланс, сделать Украину уязвимой в киберпространстве", - сказал он.

По словам Жоры, мировая статистика свидетельствует о том, что "кибертеррористы совершенствуют свое оружие, привлекают дополнительные ресурсы".

"Это постоянная борьба. Это подобно гонке вооружений, только в цифровом мире", - заявил он.

Кибератака на правительственные веб-ресурсы в Украине: что известно

В ночь с 13 на 14 января была осуществлена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и другие. На главных страницах этих сайтов было размещено сообщение провокационного характера. Работа большей части пострадавших государственных ресурсов уже возобновлена.

В общей сложности хакеры атаковали около 70 сайтов.

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что данные украинцев в безопасности после хакерской атаки.

27 июня 2017 года была осуществлена кибератака на государственные учреждения, объекты финансового, энергетического, транспортного секторов, а также частные предприятия с помощью вируса Petya.A, блокировавшего работу компьютерных систем. Вирус-блокировщик шифровал данные на компьютере и потребовал деньги.

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