По словам секретаря СНБО, подобные действия осуществляют российские специалисты.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что за сегодняшней массовой кибератакой на веб-сайты украинского правительства стоит Россия.

Об этом он сообщил в интервью Sky News.

"Мы можем четко отследить их подпись. Это российские специалисты, которые осуществляют эти действия", - сказал Данилов.

Читайте такжеБоррель: можно догадаться, кто стоит за кибератакой на правительственные сайты УкраиныОтвечая на прямой вопрос, считает ли он, что за этой атакой стоит Россия, чиновник ответил: "Я уверен на 99,9%".

По его словам, нападение началось в два часа ночи по местному времени в пятницу, а лишь через час об этом сообщили российские СМИ.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 января была осуществлена хакерская атака на ряд правительственных сайтов Украины, в частности Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и другие. На главных страницах этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

Всего атаковали около 70 сайтов. Работа большей части из них уже восстановлена.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что данные украинцев в безопасности после атаки хакеров.

В Госспецсвязи заявили это была самая масштабная атака на правительственные веб-ресурсы за последние четыре года.

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