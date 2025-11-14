Больше всего высокооплачиваемых вакансий в сфере строительства, а также производства и рабочих специальностей.

Эксперты проанализировали, в каких сферах и на какие вакансии в Украине самые высокие средние зарплаты, а также как они изменились за последний год. Об этом говорится в переданном УНИАН релизе от OLX Работа.

Отмечается, что в этом году в октябре, как и в октябре прошлого года, наибольшее количество высокооплачиваемых вакансий было в категории "Строительство и облицовочные работы". Здесь фиксируются и высокие показатели роста медианных зарплат.

Среди вакансий с самыми высокими медианными зарплатами:

штукатур 60 тыс. грн (на 20% выше, чем в октябре 2024);

фасадчик 58 тыс. грн (+25%);

прораб 50 тыс. грн (+43%);

каменщик 48 тыс. грн (+6%);

маляр 48 тыс. грн (+32%);

строитель и плиточник 45 тыс. грн (+29%).

Медианную заработную плату в 53 тыс. грн предлагают в категории "Логистики и доставки" на вакансии дальнобойщика. Это на 5% больше, чем в октябре прошлого года.

Объявления с медианными зарплатами в 40 тыс. грн в октябре фиксировали в категории "Медицины" (вакансия стоматолога) и "Недвижимости" (вакансии риелтора и менеджера по продажам). Наиболее заметный рост у стоматологов, где медианная заработная плата выше на 33%, чем в октябре прошлого года.

Далее в перечне высокооплачиваемых вакансии в категории "СТО и автомойки". На некоторые объявления предлагали медианные зарплаты от 35 до 40 тыс. грн:

автоэлектрик 40 тыс. грн (+14%);

автомаляр 40 тыс. грн (как и в октябре прошлого года);

автослесарь 38 тыс. грн (+15%);

механик 35 тыс. грн (+8%).

В категории "Строительство и облицовочные работы" медианную зарплату в 35-38 тыс. грн в октябре 2025 предлагали на вакансии монтажника, сварщика и электрика.

Больше всего вакансий, где можно получать медианную заработную плату от 30 до 35 тыс. грн в категории "Производства и рабочих специальностей". К примеру, на вакансии токаря и машиниста экскаватора (31 тыс. грн).

Медианная зарплата 30 тыс. грн в октябре 2025 в этой категории была зафиксирована на вакансии: электрика, механика, технолога и столяра. По сравнению с прошлогодним октябрем, в октябре 2025 есть рост от 15% до 33% (наибольший рост медианной зарплаты 33% на вакансии технолога).

Также медианную заработную плату 30-32 тыс. грн наблюдали на отдельные вакансии в категории "Сельского и лесного хозяйства, агробизнеса": пилорамщик (32 тыс. грн), агроном и тракторист (30 тыс. грн).

"Больше всего высокооплачиваемых вакансий в октябре 2025 имеем в сфере строительства, а также - производства и рабочих специальностей. В других сферах таких вакансий меньше, однако можно найти предложения, где медианные заработные платы варьируются от 35 до 50 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Рынок труда в Украине - главные новости

Как писал УНИАН, в Украине с 2025 года больше всего выросли зарплаты в области IT, рекламы и дизайна, недвижимости, образования и перевода, а также на вакансии. грн.

Ранее сообщалось, что в сентябре средняя заработная плата в Украине составила 26 623 грн. Самые высокие заработные платы получали работники сферы информации и телекоммуникаций с зарплатами в 64 330 грн. При этом наименьшую зарплату фиксировали у тех, кто работает в сфере образования - 16 901 грн.

