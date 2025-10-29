Традиционно самые высокие зарплаты фиксируют в Киеве.

В сентябре этого года средняя заработная плата в нашей стране составила 26 623 грн, что на 2,7% больше, чем в августе. Такие данные приводит Государственная служба статистики.

Самую высокую заработную плату получают работники сферы информации и телекоммуникаций - она составляет 64 330 грн.

Меньше всего получают те, кто работает в образовании (16 901 грн). Задолженность по выплате заработной платы на 1 октября составляет 3,7 миллиарда гривен.

Уровень зарплат в Украине традиционно существенно зависит от региона. Самые высокие заплаты получают жители столицы. В то же время в ряде областей ситуация остается крайне проблемной.

Самые высокие зарплаты:

- Киев - 40 111 гривен;

- Луганская область - 32 952 гривны;

- Днепропетровская область - 27 416 гривен.

Самые низкие зарплаты:

- Черновицкая область - 18 841 гривна;

- Кировоградская область - 19 065 гривен.

Как ранее сообщили в Государственной службе статистики, данные по средней заработной плате формируют на основе отчетов, которые подаются предприятиями, учреждениями и организациями с количеством десять и более работников.

Зарплаты в Украине - главное

Стоит сказать, что минимальная зарплата в 2025 году еще ни разу не повышалась, тогда как цены демонстрируют стабильный рост. В ноябре минимальная зарплата в Украине 2025 года останется прежней и будет составлять 8000 гривен.

По словам специалистов, нынешний уровень выплат уже давно не отражает сумму, на которую возможно прожить. Ожидается, что выплаты повысят в следующем году.

Тем, кто ищет высокую зарплату, стоит обратить внимание на профессии, которые сегодня являются востребованными в Украине.

К их числу относятся фасадчик, штукатур и дальнобойщик. В этих сферах рабочие могут рассчитывать на зарплаты в 55 тысяч гривен и выше.

