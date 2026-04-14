Медь поднялись до максимума за месяц в ожидании переговоров с Ираном: сколько стоит металл

Этот важный металл чувствителен к ситуации в мире.

Цены на медь во вторник, 14 апреля, поднялись до самого высокого уровня за последний месяц. Этому способствовал оптимизм в отношении возобновления мирных переговоров между США и Ираном.

Издание Bloomberg пишет, что президент Дональд Трамп заявил, что Тегеран обратился к его администрации с предложением о возможных мирных переговорах, даже несмотря на то, что США начали морскую блокаду Ормузского пролива. Иран оставил дверь открытой для дальнейших обсуждений, однако инвесторы по-прежнему опасаются возобновления резких колебаний из-за риска эскалации конфликта.

Цены на промышленные металлы подвергались резким колебаниям с момента начала войны на Ближнем Востоке в конце февраля. Сначала они пострадали от опасений по поводу резкого роста цен на энергоносители и его влияния на экономический рост, но затем частично восстановились на фоне признаков того, что конфликт может завершиться.

Видео дня

"Инвесторы учитывают в ценах ослабление макроэкономического кризиса. Вероятно, это будет длительная борьба, подобная войне между Россией и Украиной, где влияние на рынки будет постепенно ослабевать", - сказал торговый менеджер Suzhou Chuangyuan Harmony-Win Capital Management Co Цзя Чжэн.

На Лондонской бирже металлов (LME) цена на медь выросла на 0,4% до 13 107,50 доллара за тонну по состоянию на 05:18 утра по киевскому времени, после того как ранее достигла отметки в 13 162 доллара – максимального значения с 10 марта. Таким образом, 1 килограмм металла стоит 13,11 доллара. Цена на алюминий выросла на 0,3% до 3 617,50 доллара за тонну.

Цены на металлы - последние новости

12 апреля цены на алюминий выросли до четырехлетнего максимума, поскольку блокада иранских портов, введенная президентом США Дональдом Трампом, грозит еще большими перебоями в поставках из стран Персидского залива.

13 апреля цены на золото снизились на фоне возобновления опасений относительно расширения конфликта на Ближнем Востоке, спровоцированного провалом переговоров между США и Ираном. Такая ситуация усилила инфляционные опасения и снизила ожидания снижения ставок в США.

