Цены на железную руду достигли максимума почти за год: сколько стоит сейчас

Цены на железную руду достигла максимума с февраля 2025 года. Этому способствовали перспективы макроэкономической поддержки в Китае и предпраздничное пополнение запасов.

Издание Bloomberg пишет, что железная руда подорожала на 1,7% до 108,40 долларов за тонну и торговалась по цене 108,35 долларов в 06:07 по киевскому времени.

Народный банк Китая заявил, что будет гибко и эффективно использовать различные инструменты политики, в том числе снижение процентных ставок. При этом китайские власти не сообщили график реализации этих мер.

По словам аналитика CRU по железной руде Лиз Гао, цены также поддерживались пополнением запасов перед праздниками по случаю Лунного Нового года в следующем месяце:

Сейчас предложение стабильно, но в ближайшие несколько недель есть риск перебоев с поставками железной руды. Поэтому есть вероятность, что цены могут вырасти еще больше.

Железная руда завершила 2025 год с небольшим ростом, несмотря на опасения по поводу увеличения добычи крупнейшими горнодобывающими компаниями, а также признаки замедления производства стали в Китае. При этом предложение руды достаточное - запасы в портах крупнейшего импортера этого сырья выросли до максимального уровня с конца 2024 года.

Цены на металлы - последние новости

Многие сырьевые материалы, в том числе неблагородные металлы, продемонстрировали значительный рост в начале 2026 года. Среди них медь поднялась до рекордного уровня. Так, металл достиг отметки 13 369 долларов за тонну, потому что инвесторы сделали ставку на ужесточение ситуации на рынке.

Кроме того, 2 января цены на алюминий впервые за более чем три года поднялись выше отметки в 3000 долларов за тонну. Подорожанию металла способствовало ожидаемое сокращение предложения и прогнозируемый уровень спроса.

