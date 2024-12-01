Самый ожидаемый долгострой доступен для легковых автомобилей и общественного транспорта.

В Киеве в воскресенье, 1 декабря, открыли для проезда Подольско-Воскресенский мостовый переход. Его начали строить еще в 1993 году.

Для транспорта сейчас доступны четыре полосы – две в направлении левого берега и две в направлении правого берега. По мосту уже курсируют новые автобусные маршруты. При этом для общественного транспорта оборудованы остановки. Все работы по благоустройству должны быть завершены до конца текущего года.

"Сейчас уже есть проезд по основной части с Троещины вдоль скоростного трамвая, который выходит на Подольский мост. Этот транспортный узел объединяет три вида транспорта - трамвай, автобус, городская электричка. До конца года будут проводиться работы по благоустройству для безбарьерности, чтобы этот пересадочный узел был полноценным и комфортным", - рассказал директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор в эфире телеканала "Киев24".

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На данный момент по этому мосту могут ездить только легковые авто и общественный транспорт. Грузовики запустят только после того, как появятся прямой выезд и съезд, и уже тогда стоит ожидать появление метро.

В свою очередь пресс-служба КГГА сообщила, что на мост можно заехать:

с правого берега – с ул. Набережно-Крещатицкая, а выехать – на ул. Петра Вершигоры;

с левого берега заезд – с ул. Петра Вершигоры, выезд – на ул. Набережно-Рыбальскую.

Строительство Подольского моста

Мост в Киеве через реки Днепр и Десенка должен соединить Подол с левобережными районами Воскресенка и Радужный массив. Его строительство стартовало в 1993 году, но почти сразу было остановлено из-за отсутствия средств.

К проекту вернулись спустя через 10 лет. Согласно плану, его должны были завершить в 2008 году, но снова возникли проблемы с финансированием и строительство снова отложили.

Стоит отметить, что конструкция будет состоять из трех мостов и соединяющих их эстакад. Проектная пропускная способность нового Подольско-Воскресенского мостового перехода составит 60 тысяч авто в сутки. На верхнем ярусе предполагалось по шесть полос для движения транспорта - по три в одну сторону, на нижнем - два пути метро со станциями "Судностроительная", "Труханов остров" и "Залив Десенка".

24 ноября мэр Киева Виталий Кличко анонсировал открытие Подольско-Воскресенского моста.

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