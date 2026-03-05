Он неработоспособен: эксперт рассказал о состоянии одного из главных мостов Киева

Мост имени Патона стал первым в мире цельносварным мостом длиной 1543 метра.

На мосту Патона в Киеве необходимо усилить четыре главные балки, но пока угрозы разрушения конструкции нет. Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал генеральный директор Украинского института стальных конструкций имени В.М. Шимановского Александр Шимановский.

"С 2018 года и по сегодняшний день мост находится в пятом состоянии, которое называется – неработоспособный. Мост не может без проведения ремонтных или реставрационных работ в дальнейшем эксплуатироваться. Но это не означает, что он может сегодня или завтра разрушиться", – говорит специалист.

По его словам, мост подлежит реставрации с адаптацией к современным условиям, то есть с обновлением внешнего вида.

Шимановский добавил, что когда мост проектировали в конце 1940-х годов, его рассчитывали на пропускную способность 10 тысяч автомобилей в сутки. Сейчас ежедневно по мосту проезжает от 100 до 120 тысяч автомобилей. Кроме того, увеличился средний вес транспортных средств, из-за чего и ввели ограничения.

Справка УНИАН. Мост имени Патона – это первый в мире цельносварной мост длиной 1543 метра. Академик Евгений Патон непосредственно участвовал в его проектировании и строительстве, так что в его честь сооружение и назвали.

В 2017 году мост Патона признали аварийным. В 2018 году его официально классифицировали как пятое эксплуатационное состояние, то есть такое, которое считается непригодным для использования.

В период с 2020 по 2021 год тендеры на проектирование моста отменяли трижды. 1 августа 2024 года киевские городские власти обратились к правительству с требованием безотлагательно провести реставрацию моста Патона, чтобы избежать аварийных ситуаций.

В начале 2026 года Национальный комитет Украины по теоретической и прикладной механике подал правительству предложения по финансированию и организации капитального ремонта, а профильные институты НАН Украины выразили готовность предоставить экспертную поддержку.

25 февраля стало известно, что очередное плановое обследование моста имени Патона выявило новые угрожающие повреждения. Ученые сообщили о значительных дефектах, которые существенно влияют на надежность и долговечность как самого сооружения, так и отдельных его конструкций.

Инженер и транспортный эксперт Дмитрий Беспалов отмечал, что мосты Патона и Метро официально отнесены к непригодному для эксплуатации состоянию и признаны аварийными, поэтому их использование должно быть запрещено.

В то же время инженер путей сообщения и специалист по градостроительству Анна Минюкова считает, что восстановление моста Метро до работоспособного состояния будет стоить около 500 млн долларов.

