Стоимость строительных работ по восстановлению работоспособного состояния моста Метро составляет 500 млн долларов, что на сегодня составляет 20 млрд грн. Об этом в статье УНИАН рассказала инженер путей сообщения, специалист в области градостроительства Анна Минюкова.
По ее словам, для того, чтобы начало ремонта не превратилось в очередной долгострой, полный комплекс работ должен быть выполнен в течение трех строительных сезонов.
"Сейчас город не может обеспечить стабильное финансирование в таких объемах для ремонта даже одного из мостов. В комплексном ремонте также нуждаются Северный и Южный мостовые переходы. А взятые на себя государством обязательства по ремонту моста Патона не выполняются, ведь государственный бюджет пока также не имеет возможности обеспечить финансирование", - сказала Минюкова.
Она также отметила, что лучшим вариантом является привлечение международного финансирования через совершенствование законодательства о государственном частном партнерстве и поиск инвесторов для сдачи мостов в концессию.
При таком сценарии бизнес выполняет реконструкцию, а затем управляет мостом в течение установленного срока или до возврата инвестиций.
"Такое решение является непопулярным для представителей власти, ведь в таком случае придется делать платный проезд по отремонтированным сооружениям, что не будет воспринято обществом. В противном случае "мостопадов" не избежать", - добавила инженер.
Состояние столичных мостов - последние новости
Инженер и транспортный эксперт Дмитрий Беспалов сообщил УНИАН, что мосты Патона и Метро в Киеве официально относятся к неработоспособному состоянию эксплуатации и являются аварийными, из-за чего пользоваться ими должно быть запрещено.
Ранее архитектор, активист и председатель "Украинского общества охраны памятников истории и культуры" Анатолий Фролов заявил, что в Киевесуществуют проблемы с мостом Метро и мостом Патона, которые сейчас находятся в аварийном состоянии.