Сейчас Киев не может обеспечить стабильное финансирование для ремонта моста.

Стоимость строительных работ по восстановлению работоспособного состояния моста Метро составляет 500 млн долларов, что на сегодня составляет 20 млрд грн. Об этом в статье УНИАН рассказала инженер путей сообщения, специалист в области градостроительства Анна Минюкова.

По ее словам, для того, чтобы начало ремонта не превратилось в очередной долгострой, полный комплекс работ должен быть выполнен в течение трех строительных сезонов.

"Сейчас город не может обеспечить стабильное финансирование в таких объемах для ремонта даже одного из мостов. В комплексном ремонте также нуждаются Северный и Южный мостовые переходы. А взятые на себя государством обязательства по ремонту моста Патона не выполняются, ведь государственный бюджет пока также не имеет возможности обеспечить финансирование", - сказала Минюкова.

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Она также отметила, что лучшим вариантом является привлечение международного финансирования через совершенствование законодательства о государственном частном партнерстве и поиск инвесторов для сдачи мостов в концессию.

При таком сценарии бизнес выполняет реконструкцию, а затем управляет мостом в течение установленного срока или до возврата инвестиций.

"Такое решение является непопулярным для представителей власти, ведь в таком случае придется делать платный проезд по отремонтированным сооружениям, что не будет воспринято обществом. В противном случае "мостопадов" не избежать", - добавила инженер.

Состояние столичных мостов - последние новости

Инженер и транспортный эксперт Дмитрий Беспалов сообщил УНИАН, что мосты Патона и Метро в Киеве официально относятся к неработоспособному состоянию эксплуатации и являются аварийными, из-за чего пользоваться ими должно быть запрещено.

Ранее архитектор, активист и председатель "Украинского общества охраны памятников истории и культуры" Анатолий Фролов заявил, что в Киевесуществуют проблемы с мостом Метро и мостом Патона, которые сейчас находятся в аварийном состоянии.

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