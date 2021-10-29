В медиа этот документ окрестили "антиахметовским", хотя на самом деле под жернова закона могут попасть не столько отдельные олигархи, сколько огромная прослойка представителей среднего бизнеса и рядовых граждан.

Подавляющее большинство правок, которые Кабмин внес в принятый в первом чтении законопроект №5600 об изменениях в Налоговый кодекс Украины, являются декоративными или противоречащими интересам бизнеса. Так считает доцент Университета государственной фискальной службы Украины, кандидат юридических наук Андрей Гмырин. О недостатках правительственного проекта закона эксперт рассуждает в своем новом блоге, вышедшем на информационном портале Лига.

Андрей Гмырин пишет, что законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений" Кабмин утвердил еще в мае. В июле документ в первом чтении поддержала Верховная Рада, последующее рассмотрение запланировано на следующую пленарную неделю. В медиа этот законопроект окрестили "антиахметовским", хотя на самом деле под жернова закона могут попасть не столько отдельные олигархи, сколько огромная прослойка представителей среднего бизнеса и рядовых граждан, уверен ученый.

В качестве примера он берет предложенные правительством правки к действующей норме НКУ - п.п. 197.1.14 – о порядке освобождения от налогообложения операций по поставке жилья. Вторую часть формулировки "Освобождаются от налогообложения НДС операции по поставке жилья (объектов жилищного фонда), кроме их первой поставки, если иное не предусмотрено этим подпунктом" авторы документа изменили на: "первой поставке доступного жилья и строящегося жилья с привлечением государственных средств". То есть, уплате НДС в будущем должны были подлежать не только операции по первой поставке жилья, но и последующих поставок.

Но в Кабмине вовремя поняли: с повышением на 20% покупка жилья для большинства украинцев превратится в несбыточную мечту, - пишет эксперт – поэтому норму эту из законопроекта убрали.

Другая правка, которую авторы законопроекта тоже убрали накануне второго чтения, касалась налогообложения фермерских урожаев, собранных на площади более 0,5 Га. По сути, чиновники хотели обложить налогом обычный огород, что выглядело достаточно абсурдно на фоне заявлений чиновников об "антиолигархическом" характере налоговых изменений, отмечает ученый. Правда, говорит он, осталось нововведение, касающееся уплаты минимального сбора с обрабатываемых земель, не являвшихся объектом налогообложения. При этом землевладельцам авторы законодательной инициативы предоставили годовую отсрочку на уплату средств, а размер сбора сократили до 4% нормативно-денежной оценки участка.

Также в первом чтении законодатели поддержали норму, согласно которой ГНС получала право в обход суда описывать движимое и недвижимое имущество должника в случае, если он в течение определенного времени не уплатит налоговое обязательство. По мнению юриста, окончательное принятие этого новшества позволило бы налоговикам по надуманным причинам останавливать работу того или иного предприятия. Однако в доработанном варианте право накладывать арест на имущество должника чиновники оставили за судом.

Подготовленный ко второму чтению законопроект налоговых изменений Андрей Гмырин называет репрессивным по своей сути. "Например, чего стоит формулировка п.87.13 НКУ, касающаяся создания реестра должников по уплате налогов. Если должником является юридическое лицо, то в реестр попадет его руководитель – физическое лицо. Для человека, чья фамилия будет фигурировать в "черном" списке, это станет ударом по его деловой репутации и даже больше – послужит основанием для лишения возможности его выезда за границу. Причем право налагать соответствующие санкции получит ГНС. По моему мнению, это не что иное, как давление на предпринимателей", - отмечает аналитик.

Единственными положениями законопроекта, которые с натяжкой можно считать антиолигархическими, аналитик называет повышение ренты на добычу полезных ископаемых (в частности, железной руды) и урезание до 50% (с целью уменьшения текущих налоговых обязательств) использования крупными плательщиками убытков, полученных в предыдущие периоды. Большинство же из 12 тысяч правок, внесенных чиновниками, имеют целью достижение временных выгод – прежде всего, уменьшение за счет дополнительных налоговых поступлений дефицита бюджета, считает эксперт. В качестве подтверждения он предлагает вспомнить майские заявления Премьер-министра Дениса Шмыгаля, который говорил, что принятие документа позволит государственному казначейству ежегодно получать дополнительно 60 млрд грн.

"Как видим, ни о каких стратегических целях вроде стимулирования предпринимательства, детенизации экономики, привлечения инвестиций в законопроекте №5600 и подобных ему инициативах правительства речь не идет. К сожалению. Очевидно, что дополнительные 50-60 млрд грн (даже если ГНС и "выдавит" их из плательщиков) не спасут наш бюджет и страну от экономического кризиса. А все потому, что украинский бизнес десятилетиями страдает от обременительных налогов и репрессивного давления налоговых органов, предпринимателю очень сложно доказать свою правду в суде, пораженном коррупцией. Поэтому начинать следует не с латания дыр, а с системных и комплексных преобразований, в том числе и в налоговой сфере", - убежден Андрей Гмырин.

Автор: Григорий Бондарь