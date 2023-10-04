3 октября члены нижней палаты Конгресса впервые в американской истории избавились от своего лидера.

Пребывание Кевина Маккарти на посту спикера Палаты представителей Америки закончилось так же, как и началось: крайне унизительно.

Как говорится в материале The Economist, помощь Украине, которая не была включена в соглашение о государственном финансировании с целью успокоить сторонников жесткой линии, вызывает наибольшую озабоченность.

Маккарти предложил формат "услуга за услугу", согласно которому помощь Киеву будет одобрена, если демократы помогут провести политику по укреплению границы Америки. Сторонники Украины в Конгрессе, составляющие явное большинство в обеих палатах, настаивают на голосовании, которое гарантировало бы финансирование раздираемой войной страны на президентских выборах в США в 2024 году.

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Кому выпадет эта задача, пока не очевидно. Патрик МакГенри, республиканец от Северной Каролины, выбранный Маккарти, будет исполнять обязанности спикера и будет наблюдать за выборами замены Маккарти. Республиканцы планируют провести форум кандидатов 10 октября и провести голосование на следующий день.

Как говорится в материале, хаос и интрига будут такими же интересными, как и любой эпизод "Западного крыла", телевизионной драмы, ориентированной на Вашингтон. Это вряд ли утешит американцев, которые хотят, чтобы их правительство оставалось открытым, или украинцев, которые полагаются на американскую мощь и щедрость для продолжения своей борьбы за выживание.

Отставка Маккарти

3 октября 2023 года Палата представителей США отправила в отставку спикера Кевина Маккарти. Члены нижней палаты Конгресса впервые в американской истории избавились от своего лидера.

Несмотря на поддержку 210 из 221 республиканца в Палате представителей, восемь сторонников жесткой линии объединились с 208 демократами, чтобы уволить Маккарти. Вскоре после этого бывший спикер заявил, что не будет пытаться вернуть себе титул.

Посол Украины в Вашингтоне указала на серьезные последствия отставки Маккарти. Оксана Маркарова отметила, что выделение помощи для Украины пока что откладывается.

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