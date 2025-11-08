В Киеве и Киевской области применены экстренные отключения электроэнергии.

В субботу, 8 ноября, в ряде регионов Украины произошли изменения в график почасовых отключений электроэнергии из-за атаки России на объекты энергетической инфраструктуры.

ДТЭК сообщил, что из-за ситуации в энергосистеме по команде "Укрэнерго" в Киеве и Киевской области применены экстренные отключения электроэнергии.

При этом на Днепропетровщине 8 ноября предусмотрены отключения электроэнергии от 5,5 до 10,5 часов.

В Черкасской области электроснабжение может отсутствовать от 5 до 7 часов в сутки.

В Житомирской области, согласно обновленной команде "Укрэнерго", больше всего отключений произойдет в промежутке 11:30-13:00, когда будет действовать 3 очереди.

В Черниговской области продолжают отключение трех очередей 10:30-14:00. Проверить информацию об очередях отключений и свой личный график по номеру лицевого счета можно на сайте.

Ситуация в энергосистеме Украины

В ночь на 8 ноября Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. В результате ударов РФ в Минэнерго сообщали о примененных аварийных отключениях электроэнергии в ряде регионов.

Глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий сообщил, что в ночь на 8 ноября Россия снова ракетами и беспилотниками массированно обстреляла газовую инфраструктуру "Нафтогаза", были попадания.

Ранее председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщал, что тактика ударов РФ по украинской энергосистеме изменилась. Москва пытается довести ее до непригодного состояния.

