Многие жалуются, что пюре выходит клейким, жидким или с комочками. По словам фуд-блогера Meals with Max, добиться идеального результата просто — нужно соблюдать несколько правил и добавить два правильных ингредиента, пишет Express.
Прежде всего, картофель следует нарезать кусочками однакового размера — так он сварится равномерно. Затем положите его в кастрюлю, залейте холодной водой, добавьте немного соли и варите около 20 минут до мягкости. Тёплая или кипящая вода не подойдёт, поскольку тогда внешняя часть сварится быстрее, чем середина.
После варки слейте воду и дайте картофелю немного "высохнуть" на пару минут. Макс советует использовать пресс для пюре — он помогает сделать массу однородной и воздушной.
Что добавить в пюре для вкуса - совет
Два простых компонента превращают обычное пюре в ресторанное.
Растопленное сливочное масло — добавляйте первым. Оно придаёт мягкость и насыщенный вкус, создавая бархатную текстуру
Тёплое молоко — делает консистенцию гладкой и предотвращает образование клейкой массы.
После добавления молока и масла тщательно перемешайте, приправьте солью и чёрным перцем — и наслаждайтесь идеально кремовым пюре.
Как приготовить вкусное пюре - нюансы
Не переусердствуйте с перемешиванием — из-за этого пюре может стать тягучим.
Используйте пресс или сито, а не блендер. Это сохранит воздушность.
Чтобы улучшить вкус, можно добавить немного мускатного ореха или жареного чеснока.
Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как приготовить картофель в мундире с хрустящей корочкой.