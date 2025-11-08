Девушка покинула шоу после свидания "на вылет".

Экс-участница 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Юлия Артюх вышла на связь после вылета из проекта.

Напомним, УНИАН писал, чем закончился "Холостяк" 2025 4 выпуск - девушка покинула шоу после свидания "на вылет". Главный герой этого сезона шоу, украинский актер Тарас Цымбалюк принял решение не вручать ей розу, отметив, что она, по его мнению, "еще не готова к серьезным отношениям".

Во время данного свидания Юлия обмолвилась, что воздерживается от алкоголя.

"Директ разрывает вопрос относительно аскезы и употребляю ли я алкоголь сейчас. Скажу честно, это не было взвешенное решение, к которому я готовилась", - написала она в своем Instagram уже после выпуска.

По словам девушки, все началось с того, что ей подруга предложила воздержаться от кофе:

"А я решила пойти дальше и отказалась еще и от алкоголя. Опыт оказался интересным, много желаний действительно осуществились. Но я поняла важное: результат пришел не просто потому что я доверилась Вселенной, а потому что реально прикладывала усилия и каждый день выбирала действовать".

Напомним, ранее стало известно, что на шоу "Холостяк" вернулась знакомая Цымбалюка.

