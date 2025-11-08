Прямое попадание 26 ракет: Воздушные силы раскрыли детали ночной атаки россиян

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 415 воздушных целей.

В ночь на 8 ноября оккупанты нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования.

Как сообщили в Воздушных силах, в целом радиотехническими войсками выявлено и осуществлено сопровождение 503 средств воздушного нападения - 45 ракет (из них - 32 "баллистика") и 458 БПЛА различных типов (около 300 - "Шахеды"):

458 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотники других типов) с направлений Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - АР Крым);

25 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23" (из Курской, Воронежской, Ростовской обл. - РФ);

10 крылатых ракет "Искандер-К" (из Курской, Воронежской обл. - РФ);

7 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (из Тамбовской обл. - РФ);

3 крылатых ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря).

В Воздушных силах отметили, что основные направления удара - Киевщина, Днепропетровщина и Полтавщина.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 415 воздушных целей:

406 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотники других типов);

9 ракет различных типов.

"Зафиксировано попадание 26 ракет и 52 ударных БПЛА на 25 локациях и падение сбитых (обломки) на 4 локациях в разных регионах Украины", - детализировали в Воздушных силах и добавили, что сейчас информация о падении/попадании 10 вражеских ракет уточняется.

Удар по Украине

Ночью в ряде областей объявляли воздушную тревогу. Она продолжалась до утра. Россияне нанесли удар по целому ряду областей, в результате чего есть погибшие и раненые.

Кроме того, в Украине экстренно ввели графики отключения электроэнергии.

