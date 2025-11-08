Уже завтра в ряде областей станет несколько свежее.

В воскресенье, 9 ноября, в ряде областей пройдут дожди и местами снизится температура, а уже на следующей неделе в Украине станет еще холоднее. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, завтра дожди пройдут в западных, северных областях и в Одесской области. Также влажная погода ожидается местами в Винницкой и Черкасской областях.

Температура воздуха ближайшей ночью +2...+8 градусов, завтра днем на западе и севере +7...+12 градусов, на остальной территории Украины будет теплее, +12...+16 градусов.

На следующей неделе в Украине станет еще холоднее.

"11-го ноября еще больше похолодает на западе и севере, днем до +6...+9 градусов. И практически повсеместно в Украине во вторник будут идти дожди", - предупредила Наталья Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве 9-го ноября также есть вероятность небольшого дождя. "Типичная осенняя погода", - говорит Наталья Диденко. В течение дня максимальная температура воздуха будет колебаться вблизи +8...+10 градусов.

Зимнее похолодание в Украине пока откладывается, однако в ближайшие дни погода в отдельных регионах претерпит изменения - температура снизится, а местами ожидаются дожди. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

В Украине 9 ноября и в начале следующей недели погодные условия будет определять локальный циклон, который будет перемещаться с территории Румынии в направлении Киевщины. Он принесет осадки и снижение температуры, особенно в западные области. В то же время в Черкасской области будет царить теплая погода, ведь эти территории попадут в теплый сектор циклона.

По прогнозам синоптика, после этого возможно незначительное похолодание.

