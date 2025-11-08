В его комнате спецназ нашел несколько предметов, походих на оружие. Их изъяли для экспертизы.

В Германии полиция задержала российского подростка за пропаганду ИГИЛ и хранение оружия.

Как сообщает Bild, зарержание 16-летнего парня с российским гражданством произошло в Северном Рейне-Вестфалии. Для поимки и обыска комнаты пропагандиста из РФ были задействованы отряды спецназа.

"Предположительно, 16-летний парень распространял в соцсетях изображения с исламистской символикой и оружием, ссылаясь на террористическую группировку ИГИЛ", - отметило издание.

Полиция обыскала его комнату и изъяла для экспертизы несколько предметов, похожих на оружие.

"Он распространял пропаганду ИГИЛ в социальных сетях. Результаты экспертизы ожидаются к середине следующей недели", - рассказала изданиюпредставительница полиции.

Россияне в Германии

Летом стало известно, что в Германии возросло количество выдачи гражданств иностранцам, среди которых много россиян. В частности, количество россиян, получивших паспорт Германии, выросло вшестеро - почти до 13 тыс.

Кроме того, в октябре результаты социологического опроса показали, что на фоне российских провокаций в отношении стран-членов НАТО среди немцев нарастает страх перед российским вторжением. Они считают, что война может распространиться за пределы Украины и перейти к ним.

