Артистка шутит, что поцелуи с другими певцами уже стали трендом.

Украинская певица Наталья Могилевская снова удивила своих поклонников поцелуем, на этот раз - с коллегой Ольгой Цибульской.

В эфире шоу "Утро на Максимум" 50-летняя звезда, которая во время концертов в Киеве удивляла фанатов гимнастическим трюком "колесо", предложила Цибульской и ведущим Анатолию Анатоличу и Денису Жупнику повторить его:

"Когда Наталья Могилевская говорит "делаем колесо" - никто в утреннем шоу "Утро на Максимум" не спорит. Мы сегодня немного гимнасты. Теперь ищем остеопата".

После того, как певица в шутку назвала Цибульскую конкуренткой, та быстро поцеловала ее в губы. Могилевская с преувеличенным возмущением добавила: "Что за тренд ты запустил? Какой тренд? Кошмар! Меня же муж просто, блин, прибьет".

Напомним, во время большого концерта в столице Могилевская страстно поцеловалась с Виталием Козловским. Этот поступок вызвал кучу обсуждений, поэтому певцам пришлось объяснять его.

