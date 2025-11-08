Исследователи выяснили влияние флаванолов, содержащихся в шоколаде, на память.

Большинство из нас слышали, что темный шоколад полезен для здоровья, но в основном такая информация звучала на уровне слухов. Теперь же ученые нашли научные аргументы, которые могут свидетельствовать о пользе темного шоколада по крайней мере для памяти. Об этом пишет Earth.com.

Исследователи из Японии выяснили, что определённые горькие соединения, которые содержатся в какао и ягодах, могут улучшать память, синхронизируясь с естественными ритмами мозга. Речь идет не только о самих соединениях - важно точное время, когда организм на них реагирует. Результаты нового исследования вышли в журнале Current Research in Food Science.

Издание объяснило, что означает новое открытие. Отмечается, что человеческий мозг не хранит воспоминания, как компьютер, - он работает поэтапно. Сразу после получения новой информации мозг решает, сохранить ее или отбросить. Этот процесс называется консолидацией памяти. В этот момент кратковременные воспоминания либо исчезают, либо переходят в долговременную память.

Видео дня

Во время этого "окна возможностей" активируется норадреналин, который помогает обозначать важную информацию для сохранения.

Во время проведения исследования мыши получали флаванолы (вещества, содержащиеся в темном шоколаде и ягодах) примерно за час до теста на память. И они показали результат на 30% лучше, чем те, что получали только воду.

С помощью нейровизуализации исследователи заметили, что после приема флаванолов уровень норадреналина у мышей повышался. Этот рост наблюдался в гиппокампе - центре памяти мозга, а также в участках, связанных с бдительностью и мотивацией. Повышенный уровень норадреналина длился около часа - именно во время критического периода формирования памяти.

Предыдущие исследования показывали, что норадреналин играет ключевую роль в этом процессе: если его блокировать - память ухудшается, если усиливать - наоборот, улучшается.

Новое же исследование свидетельствует, что флаванолы естественно активируют эту систему - не как лекарство, а как пусковой механизм собственного стрессового ответа организма.

Как работает "сигнал тревоги" организма

Глубоко в стволе мозга расположен небольшой кластер нейронов - голубое пятно (locus coeruleus). Это центр "тревоги" мозга. Когда что-то кажется важным, этот участок включается и распространяет норадреналин по всему мозгу, помогая сосредоточиться и закрепить новые воспоминания.

В исследовании эта система явно реагировала на флаванолы: у мышей, получивших более высокие дозы, уровни адреналина и норадреналина в моче оставались повышенными еще в течение 24 часов.

Активизировались гены, связанные со стрессом, а поведение изменилось - мыши больше двигались и с виду были более настороженными.

Повышение активности наблюдалось не только в центрах памяти, но и в зоне мозга, отвечающей за мотивацию и вознаграждение. Это означает, что флаванолы могут не только усиливать память, но и повышать заинтересованность мозга в восприятии информации.

Вкус шоколада и память

Интересно, что флаванолы плохо всасываются в кровь. Как же они могут иметь такой эффект?

По мнению исследователей, дело во вкусовых и сенсорных ощущениях, которые они вызывают во рту и желудке. Эти горькие, терпкие соединения активируют нервные окончания, передающие сигналы непосредственно в ствол мозга.

Этот процесс происходит мгновенно - значительно быстрее, чем усвоение через пищеварение. Сигналы от вкусовых и кишечных рецепторов достигают мозга за считанные секунды.

В предыдущих работах те же учёные доказали, что если заблокировать эти сенсорные рецепторы, эффект флаванолов на мозг исчезает. Так что дело, вероятно, не в самих соединениях, а в реакции мозга на их присутствие.

Может ли шоколад улучшить память

Прежде чем покупать темный шоколад, стоит учесть несколько нюансов.

Мышам в исследовании давали более высокие дозы флаванолов, чем в обычной порции шоколада. Поэтому неизвестно, будут ли иметь несколько кусочков продукта такой же эффект. Кроме того, изучали лишь кратковременное действие одной дозы. Но со временем организм может адаптироваться, и эффект ослабнет. Чрезмерная стимуляция "системы тревоги" мозга может также иметь побочные последствия - повышенную тревожность или проблемы со сном.

Исследование проводилось на взрослых самцах мышей и небольших выборках, поэтому, говорят учёные, результаты требуют проверки на более широких группах и, наконец, на людях.

Влияние флаванолов на мозг

Все же есть основания для осторожного оптимизма. В исследовании 2023 года с участием пожилых людей было показано, что ежедневный прием флаванолов в течение года улучшал память, связанную с работой гиппокампа.

Новое исследование помогает объяснить, почему так происходило: если каждая доза активирует ключевое "окно памяти", эффект может накапливаться, особенно у тех, кто обычно получает мало флаванолов с пищей.

Теперь ученые спрашивают не "как флаванолы попадают в мозг", а как мозг реагирует на их потребление. Это изменение подхода может открыть новые способы использовать естественные механизмы организма, а не бороться с ними.

Один час - вот ключевое окно. Если наука это подтвердит, то, что вы едите за час до обучения или важной встречи, может помочь вашему мозгу лучше запомнить все, что будет дальше.

Ранее УНИАН рассказывал, какой шоколад полезнее - темный или молочный. По мнению диетологов, темный шоколад обычно является более питательным вариантом из-за высокого содержания какао и более низкого содержания сахара. Однако оба вида считаются калорийными, поэтому при потреблении любого шоколада важна умеренность.

Вас также могут заинтересовать новости: