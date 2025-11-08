Усложнение погоды ожидается уже ближайшей ночью и завтра утром.

В Украине на 9 ноября объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Ночью и утром 9 ноября на Левобережье, Прикарпатье и в Карпатах туман", - прогнозируют синоптики.

По их данным, видимость снизится до 200-500 метров.

Из-за тумана в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода 9 ноября

В воскресенье, 9 ноября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями.

Ночью на Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области, днем на Правобережье пройдет небольшой, местами умеренный дождь. На остальной территории будет царить погода без осадков.

На Левобережье, в Карпатах и на Прикарпатье ночью и утром будет наблюдаться туман. Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с.

Температура ночью +2°...+7°, на юге - до 10° тепла. Днем термометры покажут +7°...+12°, на юге страны - до +15°.

В воскресенье, 9 ноября, в нескольких регионах Украины ожидаются дожди и снижение температуры, а в начале следующей недели станет еще холоднее. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, осадки вероятны в западных и северных областях, а также в Одесской области. Кое-где будет идти дождь в Винницкой и Черкасской областях.

Ночная температура составит от +2 до +8 градусов, днем в западных и северных регионах ожидается +7...+12 градусов, тогда как в остальных частях страны будет теплее - от +12 до +16 градусов.

По словам Диденко, с началом новой недели похолодание усилится. Уже 11 ноября температура днем на западе и севере опустится до +6...+9 градусов, и почти по всей территории Украины пройдут дожди.

