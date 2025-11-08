С появлением массивных трёхвентиляторных GPU "проломы" видеокарт стали настоящей проблемой.

ASUS внедрит новую функцию в своё фирменное ПО GPU Tweak, которая будет отслеживать изменение угла наклона установленной видеокарты, чтобы предотвратить "пролом" видеокарты.

По данным VideoCardz, впервые эта технология появится в грядущей ROG Matrix RTX 5090 - флагманской модели, которая заменит выпущенную ранее ROG Astral.

Проблема провисания видеокарт стала особенно заметной после появления массивных трёхвентиляторных моделей, занимающих до четырёх слотов. Из-за этого на рынке появились всевозможные держатели и подпорки, но многие пользователи отказывались от них, чтобы не портить внешний вид корпуса.

Функция Level Sense должна решить эту проблему, карта будет автоматически фиксировать любые отклонения в положении, вероятно, с помощью встроенных акселерометров и гироскопов.

Аналогичная система уже используется в ROG Astral, но активировали её там спустя несколько месяцев после выхода, тогда как Matrix RTX 5090 получит её с самого старта.

Характеристики новой видеокарты пока не раскрыты, однако ожидается, что она будет весить примерно столько же, сколько и ROG Astral RTX 5090 - около 3 кг.

Производители материнских плат уже начали выпускать усиленные слоты PCIe, но полностью устранить нагрузку на разъём они не способны. Со временем она всё равно передаётся на сам коннектор, что может привести к повреждениям, вплоть до полного выламывания разъёма PCIe из материнской платы.

Помимо Level Sense, обновлённая GPU Tweak получит и другие инструменты: Power Detector+ следит за состоянием 12V-2x6 кабеля и предупреждает о перегревах или неисправностях, Thermal Map собирает данные о температуре с разных участков платы, а Mileage отображает накопленную статистику использования видеокарты.

Ранее мы рассказывали, что ASUS показала, как делалась самая дорогая в мире видеокарта из чистого золота. Стоимость RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition оценивается в 500 тысяч долларов.

