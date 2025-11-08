Впервые за два десятилетия главный дипломат Кремля оказался на периферии власти.

Отсутствие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на ключевом совещании Совета безопасности и его неожиданное отстранение от участия в саммите G20 вызвали волну слухов о том, что главный дипломат Кремля потерял благосклонность Владимира Путина, пишет Sky News.

На заседании, где российский лидер поручил чиновникам разработать предложения относительно возможного возобновления ядерных испытаний. 75-летний министр иностранных дел был единственным отсутствующим постоянным членом Совета.

Замена на саммите G20 подлила масла в огонь

Еще больший резонанс вызвало решение Кремля назначить младшего чиновника руководителем российской делегации на саммите G20 - роль, которую годами выполнял сам Лавров. Именно после этого аналитики и политологи заговорили о возможных внутренних перестановках в МИДе и потере доверия со стороны Путина.

Кремль поспешил опровергнуть слухи, однако публичное отрицание лишь усилило внимание к теме. Как отмечает Financial Times, после отмененного саммита Путина и Трампа в Будапеште, именно жесткая позиция Лаврова во время разговора с госсекретарем США Марко Рубио стала одной из причин заморозки переговоров.

"Лавров либо упустил момент, либо отклонился от сценария. Его дипломатия - или скорее ее отсутствие - сорвала саммит и выглядела как провал", - цитирует издание источник среди западных дипломатов.

Для Путина, который стремится наладить диалог с Вашингтоном не только по Украине, но и в вопросах ядерного контроля, это стало ударом по имиджу - президент выглядел слабым и не способным удержать контроль над собственным министром.

Лояльность - превыше всего

Аналитики сравнивают подход Путина к своим подчиненным с принципом Алекса Фергюсона: "Ни один игрок не должен быть больше клуба". Для Путина главное - лояльность и дисциплина. И если Лавров действительно "перешел черту", его политическая карьера может завершиться.

Лавров был лицом российской дипломатии более двух десятилетий, пережил нескольких министров обороны и премьеров, оставаясь постоянным элементом системы Путина. Он известен своим жестким стилем, громкими заявлениями и бескомпромиссной поддержкой войны против Украины.

На предыдущем саммите в Аляске, где он сопровождал Путина, Лавров появился в свитере с надписью "CCCP", демонстрируя ностальгию по советской империи. И когда журналисты пытались задать ему вопрос, он лишь вызывающе отмахнулся: "Кто вы?" - типичная манера дипломата, который никогда не скрывал презрения к оппонентам.

Теперь же, похоже, именно эта дерзость могла стоить ему места за главным кремлевским столом.

Исчезновение Лаврова - что известно

Как сообщал УНИАН, отсутствие министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совета безопасности РФ вызвало волну паники и сплетен в Москве - настолько мощную, что Кремлю пришлось публично комментировать ситуацию.

Официальная Москва настаивает, что "все под контролем". Пресс-секретарь МИД Мария Захарова подтвердила отсутствие Лаврова на заседании, но заверила: "Такое случается".

