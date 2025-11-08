Соотношение баллистики и крылатых ракет в этом году возросло, подчеркнул Игнат.

Особенностью последней массированной российской атаки по Украине было большое количество баллистики. Об этом сказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире Киев24.

"Особенность атаки - много баллистики и аэробаллистики, то есть 25 "Искандеров-М/KN-23" и 7 "Кинжалов". Из 45 ракет 32, которые атакуют по баллистической траектории", - отметил он.

По его словам, соотношение баллистики по крылатым ракетам в этом году возросло, мол, "противник рассчитывает именно на баллистические ракеты, чтобы больше поразить целей".

"Кроме того, атакуют, конечно, и крылатые ракеты и морского, и наземного базирования, а также большое количество ударных БпЛА. Всех вместе беспилотников было более 450", - сказал Игнат.

Ночная атака РФ 8 ноября

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что за ночь РФ выпустила по Украине почти 500 дронов и ракет различных типов. По его словам, их целями были жилые дома, энергетика, инфраструктура на Харьковщине, Киевщине, Полтавщине, Днепропетровщине, Кировоградщине, Николаевщине, Сумщине, Черниговщине, Одесщине.

В Воздушных силах уточнили, что было прямое попадание 26 ракет. По их данным, в целом радиотехнические войска обнаружили 503 средства воздушного нападения: 45 ракет, из которых 32 - "баллистика", и 458 БПЛА различных типов. По предварительным данным, противовоздушная оборона сбила/подавила 415 воздушных целей, в том числе 406 ударных беспилотников и 9 ракет различных типов.

