В Покровске продолжается борьба за нарративы, будущие переговоры и психологическое преимущество, и последствия ее исхода ощутят далеко за пределами города.

Битва за Покровск вступила в ключевую фазу. Украинские и российские войска настолько переплетаются в городе, что иногда "хозяйничают" в одном жилом доме, пишет Associated Press со ссылкой на военных и аналитиков.

Город стал не только театром боевых действий, но и площадкой за влияние на международные нарративы - обе стороны стремятся убедить Вашингтон и мир в своем превосходстве на поле боя.

Россия утверждает, что окружила Покровск и подорвала украинскую логистику к городу. Украина настаивает, что бои продолжаются, а ее подразделения наносят врагу тяжелые потери. По сообщению командиров на местах, российские подразделения вошли в город в прошлом месяце, воспользовавшись пробелами в обороне, и могут завершить его захват в ближайшие недели или месяцы.

"В настоящее время нет четких линий обороны, ни одной, которая могла бы помешать солдатам войти в город", - сказал Сергей Филимонов, командир батальона "Волки да Винчи", и оценил, что россияне контролируют более 70% Покровска.

Президент Зеленский признал сложность ситуации, заявив, что враг начал штурмовые операции 5 ноября и продолжает осуществлять штурмы.

"Они потеряли технику, но главная цель врага - как можно скорее занять Покровск. Эта цель остается", - отметил он.

"Пояс крепостей"

По оценкам аналитиков, операция россиян продвигалась "метр за метром" после года изнурительных боев. Российские штурмовые группы сломали уставшие украинские позиции, а Киев бросил на оборону элитные подразделения в попытке сдержать продвижение. Интенсивность уличных боев достигает критической точки. Украинские командиры предупреждают о затяжных боях в урбанизированной среде.

Покровск лежит вдоль восточной линии фронта, в так называемом "поясе крепостей" Донецка - линии сильно укрепленных городов, включающей также Краматорск, Славянск и Дружковку. Хотя город раньше был важным логистическим центром, интенсивные обстрелы разрушили дорожную и железнодорожную инфраструктуру, лишив его прежней оперативной ценности.

Политические ставки высоки

Покровск превратился в поле дипломатической борьбы: обе стороны пытаются убедить администрацию США в своем превосходстве, что может повлиять на дальнейшие переговоры и условия мира. Диктатор Путин подает успехи как предпосылку для требований по Донбассу, а Зеленский, в свою очередь, демонстрирует американским партнерам, что Россия не доминирует безоговорочно.

"Представьте, сколько там российских войск. Но при этом у них нет запланированного результата... у них нет такого результата, чтобы они могли "продать" его американцам", - сказал Зеленский, комментируя прорыв около 200 российских солдат через оборону Покровска.

Эксперты предупреждают, что даже если Россия изобразит падение Покровска как большую молниеносную победу, эта победа будет иметь ограниченное тактическое значение и потребует огромных человеческих и материальных затрат.

"Это, прежде всего, победа пропаганды", - отметил Питер Дикинсон из Atlantic Council.

По словам украинских командиров и операторов беспилотников, "все подразделения, которые могут сражаться, сейчас здесь": пехота, спецназовцы, операторы беспилотников. Но во многих подразделениях не хватает человеческих резервов и бронетехники, а логистические узлы вокруг города в значительной степени разрушены. Издание подводит итоги:

"Украинские силы, как ожидается, будут сражаться до последнего, пытаясь нанести максимально возможные потери врагу, пока необходимость отступления не станет неизбежной".

Покровск - последние новости

Как сообщал УНИАН, российские войска, похоже, приближаются к окончательному захвату восточноукраинского города Покровск - победы, которой Владимир Путин добивается уже почти два года, но которая далась большой ценой.

Как пишет CNN, Покровск потерял свое стратегическое значение как транспортный узел после уничтожения основных дорог и железнодорожных линий, город превратился в символическую цель.

Шансы Украины удержать Покровск оцениваются примерно как 50/50. Однако в пользу России играет одно важное преимущество - численность, которая дает ей возможность проникать в город небольшими группами и удерживать "островки" позиций, утверждает аналитик Майкл Кларк.

