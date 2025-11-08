Несмотря на войну против Украины, Россия все равно обладает очень большим военным потенциалом.

Россия может вскоре начать крупномасштабное нападение на НАТО, если ее военная мощь будет бесконтрольно наращиваться.

С таким предупреждением выступил генерал-лейтенант Александр Золльфранк, глава оперативного командования вооруженных сил Германии, пишет Politico. "Несмотря на войну против Украины, Россия по-прежнему обладает очень большим военным потенциалом. Это означает, что Россия уже сегодня способна осуществить ограниченное региональное нападение на территорию НАТО", - сказал генерал-лейтенант на конференции в Бундесвере.

Золльфранк, который руководит всеми военными операциями Германии и ее кризисным развертыванием, предупредил, что Кремль восстанавливает свои сухопутные войска, артиллерию и беспилотники и планирует увеличить численность действующих войск до 1,5 млн человек.

"Если, после окончания войны против Украины, перевооружение РФ бесконтрольно продолжится, масштабное нападение на НАТО может стать возможным - и уже скоро. Это означает, что нам придется считаться с возможностью нападения на нас, хотим мы этого или нет. И кроме того, у нас нет времени на раскачку", - подчеркнул он.

Командующий представил новый план нацобороны, согласованный с региональной стратегией НАТО, в качестве концепции сдерживания.

Как детализировало издание, план предусматривает переброску до 800 тыс. военнослужащих союзников через территорию Германии в течение 180 дней для укрепления восточного фланга НАТО в случае надвигающейся войны.

"Это не военный план, а, скорее, план предотвращения войны", – описал Золльфранк.

Он указал на всплеск гибридных атак и диверсий, направленных против Германии и соседних стран, включая обнаружение беспилотников, морские инциденты и подводные помехи, как на доказательство того, что Кремль уже испытывает обороноспособность Европы.

"Сдерживание работает только тогда, когда оно убедительно. Мы должны быть готовы сражаться, чтобы нам не пришлось сражаться на самом деле", – сказал Золльфранк.

Война РФ против НАТО

Российские провокации в Европе не ограничатся дронами и самолетами в воздушном пространстве НАТО. Рано или поздно Кремль попытается провести какую-то наземную операцию.

Наиболее вероятной целью атаки станет Литва, допустил украинский дипломат Валерий Чалый.