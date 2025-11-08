Сам актер до сих пор не комментировал обвинения.

Китайский режиссер и продюсер И Чжоу обвинила звезду Marvel Джереми Реннера ("Мстители", "Соколиный глаз", "Мэр Кингстауна") в домогательствах, агрессивном поведении и угрозах.

37-летняя Чжоу уверяет, что актер присылал ей откровенные фотографии и видео, пытаясь добиться ее благосклонности. Однако когда их отношения испортились, он якобы пригрозил позвонить в иммиграционную службу, цитирует ее Daily Mail:

"Он убедил меня в своей искренности, сказав, что давно не женат и открыт к долгосрочным отношениям. Я верила в него, в силу любви и в возможность искупления".

По словам женщины, она жила в страхе за собственную безопасность и долго не решалась рассказать о пережитом. Она вспоминает, как однажды Реннер выпил бутылку вина во время рабочей встречи в своем доме, после чего "кричал в течение двух часов". Режиссер призналась, что с перепугу заперлась в комнате и отправляла свое местонахождение родителям и коллегам.

Видео дня

Чжоу заявляет, что актер использовал ее, а затем отказался признать их отношения и совместную работу. Сам Реннер пока не комментировал эти обвинения.

Напомним, летом в домашнем насилии обвинили украинского актера и военнослужащего Константина Темляка.

Вас также могут заинтересовать новости: