Украина официально начнет подготовку к локализованному производству современных шведских истребителей JAS 39 Gripen E/F, а первые самолеты украинской сборки могут появиться уже в 2034-2035 годах.
Как заявил министр обороны Денис Шмыгаль, начало сборки запланировано на 2033 год, причем участие украинской оборонной промышленности в производстве постепенно будет расширяться - от сборки машинокомплектов до изготовления отдельных компонентов непосредственно на территории Украины.
Аналитики издания Defense Express отмечают, что такой подход повторяет успешную модель локализации, которую Saab уже реализовала в Бразилии, и которую ранее предлагали Индии.
Этапы производства
Подготовительные работы, включая создание новых производственных линий и обучение специалистов, должны стартовать до 2030 года. Сначала сборка будет осуществляться из машинокомплектов, а полный цикл производства развернут позже.
Ожидается, что первые 22-24 истребителя Gripen E/F будут изготовлены непосредственно Saab в Швеции, а уже остальные - около 125 самолетов - будут собирать в Украине. Если твердое соглашение с Saab будет подписано в 2026 году, то поставки первых самолетов из Швеции могут начаться примерно в 2035 году.
По предварительным расчетам, полный объем производства 150 истребителей может быть завершен в период до 2045-2050 годов.
Gripen - основа украинских ВВС будущего
Первыми в Украину должны прибыть подержанные самолеты Gripen C/D, которые Швеция планирует передать уже в 2026 году. Эти самолеты должны обеспечить промежуточный этап перевооружения Воздушных сил до запуска производства новой версии E/F.
Как отмечают эксперты, именно Gripen E/F станет главным боевым самолетом украинских ВВС на долгие десятилетия вперед:
"Gripen - это самолет, на котором украинские пилоты будут летать еще в 2070 году и даже позже", - прогнозируют аналитики.
Gripen для Украины
Ранее стало известно, что Украина намерена заключить крупное соглашение со Швецией по закупке 100-150 новейших самолетов Gripen E. Премьер Швеции ожидает, что такое количество Украина полностью сможет получить в течение 10-15 лет.
На фоне этих новостей премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выражал убеждение, что не раньше, чем через три года, Украина получит первую партию самолетов Gripen. Он добавил, что одной партией все 150 самолетов не удастся поставить.