Падение Покровска, который обороняли почти два года, может стать самой большой победой Москвы с 2023 года, но цена за нее оказалась колоссальной.

Российские войска, похоже, приближаются к окончательному захвату восточноукраинского города Покровск - победы, которой Владимир Путин добивается уже почти два года, но которая далась большой ценой, пишет CNN.

За последние дни бои в городе резко обострились после того, как российские подразделения прорвали украинскую оборону и вошли в Покровск. Несмотря на заявления Москвы об окружении, Киев отмечает, что активные боевые действия продолжаются, а украинские военные на местах описывают ситуацию как "сложную".

"Ситуация сложная, продолжаются перестрелки в городских районах и обстрелы из всех видов оружия. Мы почти окружены, но мы к этому привыкли", - рассказал CNN один из командиров батальона.

Другой боец беспилотного подразделения "Острые козырьки" сообщил, что россияне штурмуют город малыми группами, надеясь, что хотя бы часть из них достигнет позиций защитников. Воин говорит:

"Интенсивность их движений настолько велика, что операторы беспилотников просто не успевают за темпом".

Битва без смысла, но со значением

Несмотря на то, что Покровск потерял свое стратегическое значение как транспортный узел после уничтожения основных дорог и железнодорожных линий, город превратился в символическую цель.

Аналитики отмечают, что бой за Покровск - это уже не вопрос логистики, а вопрос престижа. Путин неоднократно упоминал его как часть своих заявлений об "освобождении Донбасса", поэтому падение города станет важным политическим сигналом внутри России.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что в район Покровска Россия стянула около 170 тысяч военных, что делает это наступление одним из самых масштабных за последние месяцы.

Последняя линия обороны

Украинские военные признают, что ситуация критическая. Один боец рассказал, что приказа на отступление нет, несмотря на понимание неизбежности падения города:

"Покровск удерживали очень долго, очень долго. Но силы истощены, а подкрепление не поступило вовремя".

Солдаты опасаются, что попытка удержать Покровск до последнего может повторить трагедии Бахмута и Авдеевки, когда запоздалое отступление привело к большим потерям. Боец добавил:

"Нам придется прорываться через узкое место, и вы понимаете, какой будет цена такого выхода из окружения".

Покровск, в котором до войны жило около 60 тысяч человек, сегодня почти полностью разрушен. По оценкам властей, в городе остается около 1200 мирных жителей, большинство из которых не могут эвакуироваться.

Оборона Покровска - последние новости

ZDF писало, что битва за Покровск подходит к концу. Отмечалось, что россиянам обеспечила успех их инновационная тактика: враг нашел укрытие в руинах и атаковал оттуда украинские подразделения БпЛА, заставив их действовать с большего расстояния и ограничив тем самым их возможности.

Шансы Украины удержать Покровск оцениваются примерно как 50/50. Однако в пользу России играет одно важное преимущество - численность, которая дает ей возможность проникать в город небольшими группами и удерживать "островки" позиций, утверждает аналитик Майкл Кларк.

