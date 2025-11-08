Особенно сложной остается ситуация в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

В ночь на 8 ноября Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики, сейчас есть обесточивание в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черниговской, Киевской, Запорожской, Одесской и Кировоградской областях.

Отмечается, что в результате ударов в ряде регионов применены аварийные отключения электроэнергии. В Минэнерго отметили, что особенно сложной остается ситуация в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

При этом в "Укрэнерго" отметили, что в части регионов продолжают действовать графики почасовых отключений объемом до 3 очередей и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В компании отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться.

Российские атаки по энергетике Украины

Россия с начала осени активизировала энергетический террор по Украине. Так, в ночь на 30 октября враг в третий раз с начала октября массированно атаковал ракетами и дронами энергетические объекты. Тогда в результате ударов были зафиксированы разрушения, были пострадавшие, вводились экстренные отключения.

Председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщал, что тактика ударов РФ по украинской энергосистеме изменилась. Москва пытается довести ее до непригодного состояния.

Глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий сообщил, что в ночь на 8 ноября Россия снова ракетами и беспилотниками массированно обстреляла газовую инфраструктуру "Нафтогаза", были попадания.

