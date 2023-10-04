Оксана Маркарова отметила, что выделение помощи для Украины пока что откладывается.

Выделение новой помощи Украине после отставки Кевина Маккарти, который занимал пост спикера Палаты представителей США, затормозится. До избрания нового спикер работа может вестись только в комитетах.

Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова в Facebook отметила, что временно исполнять обязанности спикера будет республиканец Мак Хенри, но до выборов работа Палаты не будет полноценной. При этом она указал, что орган вернется к работе не ранее 10 октября, а до этого будут обсуждать кандидатов на должность спикера.

"Мы же в Посольстве Украины в США продолжаем активную работу и с кокусами, и комитетами, и отдельными конгрессменами и, конечно, с Сенатом над обсуждением наших потребностей и возможных решений по следующему пакету помощи Украине", - подытожила дипломат.

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Проблемы с выделением помощи Украине от США - последние новости

30 сентября Конгресс США принял резолюцию о временном финансировании, чтобы избежать шатдауна. В то же время в документе не предусмотрена помощь для Украины. В свою очередь президент США Джо Байден призвал не допустить остановку поддержки Украины.

Кроме того, спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти поставил ультиматум для выделения помощи Украине. По его словам, перед тем как помогать Украине, нужно обеспечить безопасность границ США. После этого его сняли с должности.

Также Байден провел видеоконференцию с партнерами, чтобы заверить в дальнейшей поддержке Украины.

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