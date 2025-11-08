Действуют аварийные графики отключений электроэнергии, есть перебои с водоснабжением.

В результате очередного российского обстрела в Харьковской области погиб энергетик, часть области - временно без света.

Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. "Враг в очередной раз нанес массированный удар по нашей критической инфраструктуре. К сожалению, погиб сотрудник одного из энергетических предприятий, который как раз был на рабочем месте", - подчеркнул он.

Глава ОГА добавил, что из-за ночной атаки часть области временно осталась без света. Также есть перебои с водоснабжением.

"Действуют аварийные графики отключений электроэнергии, чтобы стабилизировать ситуацию в общенациональной энергосети. Ведь пострадали объекты по всей стране", - подчеркнул Синегубов.

Кроме того, сообщил он, в области были развернуты "Пункты несокрушимости". На местах ударов россиян работают профильные специалисты. Обследуются пострадавшие объекты и оценивается степень повреждений, чтобы немедленно начать восстановительные работы.

Атака россиян на Украину

Как сообщал УНИАН, в ночь на 8 ноября Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

В ряде регионов Украины произошли изменения в графике почасовых отключений электроэнергии из-за атаки России на объекты энергетической инфраструктуры. В частности, в Киеве и Киевской области были применены экстренные отключения электроэнергии.

