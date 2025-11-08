Попередження оголошено на 9 листопада.

В Харькове на 9 ноября объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Харьковской области.

"В течение суток 9 ноября по городу и области ожидается туман, видимость 200 - 500 метров", - предупреждают синоптики.

Они призвали водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными и объявили I уровень опасности, желтый.

9 ноября на Харьковщине ожидается облачная погода. По области - без существенных осадков, местами туман с видимостью 200-500 метров. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-5° тепла, днем 8-13°. В Харькове также без существенных осадков, возможен туман с видимостью 200-500 метров. Температура ночью 0-2°, днем 8-10° тепла.

10 ноября на Харьковщине преимущественно облачно. Ночью местами возможен небольшой дождь и туман, днем - слабый дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 8-13° тепла.

11 ноября также будет облачная погода с периодическими дождями. Ночью местами дождь и туман, днем - умеренные осадки. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 10-15° тепла.

