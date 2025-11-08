Россияне имеют успех возле трех населенных пунктов, утверждают аналитики.

Российские войска продвинулись в Украине за минувшие сутки. Как сообщил украинский аналитический мониторинговый проект DeepState в своем телеграм-канале, враг имеет успех в Донецкой области.

Аналитики отметили, что россиянам удалось переместиться вперед возле трех населенных пунктов.

Так, в DeepStat зафиксировали продвижение российской армии вблизи сел Белая Гора и Плещеевка в Краматорском районе, а также возле населенного пункта Казацкое Покровского района.

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки больше всего атак - 62 - наши защитники остановили на Покровском направлении. Враг пытался атаковать, в частности, в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Красный Яр, Гродовка, Даченское, Новогродовка, Мирноград, Покровск, Песчаное, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филиал, Новоэкономичное и в направлении населенных пунктов Новопавловка и Кучеров Яр.

Ситуация на фронте: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, Россия близка к захвату Покровска. Украинские военные признают, что ситуация критическая. Один боец рассказал изданию CNN, что приказа на отступление нет, несмотря на понимание неизбежности падения города. Солдаты опасаются, что попытка удержать Покровск до последнего может повторить трагедии Бахмута и Авдеевки, когда запоздалое отступление привело к большим потерям.

В то же время обозреватель Sky News, военный аналитик профессор Майкл Кларк оценивает, что шансы Украины в Покровске 50/50. Однако в пользу России, по его словам, играет одно важное преимущество - численность, которая дает ей возможность проникать в город небольшими группами и удерживать "островки" позиций.

Украинский военный с позывным "Мучной" рассказывал, что в Покровске на некоторых участках россиян в 20 раз больше, чем наших бойцов. По его словам, темп и характер действий врага свидетельствует о том, что он создает условия для дальнейшей зачистки города.

