Если хотите, чтобы брови выглядели натурально, нужно правильно их рисовать.

Практически каждая женщина делает макияж бровей - для этого существуют карандаши, тени, помады, туши и многие другие средства. Большинству девушек хочется добиться натурального эффекта, однако не все знают, как правильно красить брови и выщипывать их, чтобы лицо выглядело свежим, а не уставшим.

Как красить брови карандашом нельзя - главные ошибки

Метод, как правильно красить брови карандашом, далеко не один - есть разные техники, однако главное правило для всех едино. Оно заключается в том, что макияж бровей должен быть максимально естественным, не "перегружать" лицо. Отсюда выходит первая ошибка - слишком плотное окрашивание.

Для того чтобы понять, как рисовать брови, нужно запомнить, что плотные четко очерченные линии абсолютно всегда создают "тяжелый" образ. Взгляд сразу становится грустным или, наоборот, агрессивным, а лицо как будто бы выглядит уставшим. Особенно хорошо это видно при дневном свете, когда темный оттенок бровей выделяется на светлой коже. Лекарство от такого эффекта есть - карандаш должен быть оттенка, приближенного к цвету ваших натуральных бровей. Наносить средство нужно мелкими штрихами, повторяя линию роста волосков, и затем растушевывать щеточкой, добиваясь пудрового напыления. Помните, что светлые оттенки и отсутствие четких линий - ключ к омоложению.

Видео дня

Вторая ошибка, о которой нужно сказать, не ваша, а мастера, к которому вы можете попасть. Женщины, которые не хотят задумываться о том, как правильно рисовать брови, обращаются к перманентному макияжу или микроблейдингу, однако далеко не всегда получают желаемый результат. Часто, если форма "новых" бровей не совпадает с вашей естественной, вы в итоге будете выглядеть комично или устало, но точно не привлекательно. Выбирать форму бровей нужно, отталкиваясь от формы лба, типа лица и разреза глаз.

Следующая распространенная ошибка в макияже бровей, которая может состарить - это следование трендам. Мода меняется постоянно - сегодня популярны натуральные "лохматые" брови, завтра - "ниточки", послезавтра будет что-то еще. Именно поэтому в попытках оставаться стильными, женщины иногда повторяют тренды, которые на самом деле оборачиваются для них провалом. Как мы уже сказали, для конкретной внешности должна быть подобрана определенная форма бровей. Можно немного изменить ее, даже покрасить брови в другой оттенок, но только в рамках подходящих вам вариантов.

Четвертая ошибка как раз в этом - в неправильно подобранном оттенке краски или карандаша. К примеру, если у вас пепельные или седые волосы, категорически нельзя пользоваться средствами темных или рыжеватых оттенков - лицо сразу начнет выглядеть заметно старше. Ошибка в выборе косметики для бровей приведет к тому, что ваша внешность потеряет мягкость и свежесть - станет тяжелой, грубой и отталкивающей. Поэтому перед тем как рисовать брови карандашом, хорошо изучите исходные данные и подберите правильную косметику.

Пятая, последняя из популярных, ошибка не касается макияжа - здесь речь пойдет о выщипывании. Единицам женщин удается придать нужную форму бровям, ведь очень велик шанс переборщить и выщипать слишком сильно. Кроме того, если вдруг вас одолела ностальгия по 90-м, когда в моде были тонкие брови, не стоит сразу бежать за пинцетом. Далеко не факт, что брови "ниточки" вам подойдут - слишком тонкая линия визуально расширяет лоб и старит лицо. К тому же, регулярное выщипывание волосков в одном и том же месте приведет к отмиранию луковицы, и если вы передумаете и захотите вернуть себе густые брови, из-за чрезмерного выщипывания можете лишиться такой возможности в будущем.

Вас также могут заинтересовать новости: