Во время примерки важно понимать, что именно вы ищете.

Говорят, что новая помада или стрижка могут поднять настроение, но правильный и комфортный бюстгальтер способен на это гораздо лучше, чем любая косметика.

Эксперт французского бренда Chantelle Перл Мюллер раскрыла Real Simple три простых трюка, которые навсегда изменят ваш взгляд на то, как должно сидеть белье. Помочь правильно выбрать бюстгальтер помогут такие секреты от профессионалки:

1. Обеспечьте идеальную посадку

Когда внизу чашки остается пространство, не тяните косточки вверх, а просто возьмите верхнюю часть чашки и легонько встряхните, чтобы грудь сама "упала" на место.

По словам Перл, промежутки, которые возникают во время примерки, свидетельствуют о слишком большом поясе бюстгальтера. Она уверена, что большинству женщин необходимо уменьшать размер в поясе, а в чашке - увеличивать.

2. Продлите жизнь белья

Эксперт раскрыла, что на самом деле бюстгальтер должен плотно сидеть на самом первом (свободном) крючке. Когда со временем материал растягивается - просто переходите на более тесные крючки. Это простой способ сделать любимое белье более долговечным.

3. Избавьтесь от эффекта "двойной груди"

Многим известны случаи, когда бюстгальтер будто "перерезает" грудь. Мюллер советует простой трюк: укажите обоими указательными пальцами вниз и проведите ими от центра (между чашками) к подмышкам. Это движение помогает сместить ткани в чашечки, обеспечив идеальный вид.

