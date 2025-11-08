Самыми успешными среди разведывательных дронов западного производства стали Vector от немецкой Quantum Systems и FlyEye от польской WB Electronics.

Силы обороны Украины с 2022 года получили на вооружение десятки типов западных беспилотников - от разведывательных до ударных. Однако, по словам украинского аналитика и оператора дронов с позывным "Алекс", лучше всего себя показали именно два разведчика с фиксированным крылом - Vector (Германия) и FlyEye (Польша).

Об этом он рассказал в комментарии Defense News. По его мнению, эффективность этих систем объясняется тем, что их производители имеют прямой контакт с подразделениями, которые используют дроны на фронте, и оперативно совершенствуют технику.

"Они получают обратную связь непосредственно от военных, быстро вносят изменения в конструкцию и отправляют обновленные системы обратно. Эти компании имеют свои представительства, ремонтные и исследовательские центры в Украине", - подчеркнул "Алекс".

Видео дня

Благодаря эксплуатации в сложных боевых условиях производители смогли выявить недостатки, устранить их и даже наладить локальное производство в Украине. Примером стала компания Quantum Systems, которая модернизировала свой Vector именно на основе украинского опыта.

Впрочем, не все западные дроны оказались успешными. Как пишет Defence Express, некоторые модели оказались полностью неэффективными из-за слабой устойчивости к российским системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Некоторые европейские производители признают, что никогда не тестировали свои дроны в условиях таких препятствий, которые есть на украинском поле боя", - отметил он.

Особенно проблемными оказались беспилотники Skydio американского производства - несмотря на то, что именно с дронов этой компании армия США когда-то впервые сбрасывала боевые гранаты. В Украине же они показали ненадежную работу в условиях активной РЭБ, и даже сам производитель признал низкое качество своих систем.

"Алекс" также отметил, что проблема заключается не только в технике, но и в недостатке информационного обмена:

"Между многими европейскими и американскими компаниями существуют пробелы в знаниях о реальной ситуации на фронте. Когда информация доходит до них, она часто уже устарела".

По его словам, это касается и части украинских производителей, которые не имеют прямого контакта с боевыми подразделениями.

Дроны на войне - скрытая угроза

Как сообщал УНИАН, Россия за год создала комплексную систему противодействия украинским разведывательным беспилотникам, и ключевым элементом в ней являются не столько зенитные дроны, сколько радиолокационные станции - в частности РЛС СКВП (Система контроля воздушного пространства).

Специалист Сергей "Флеш" Бескрестнов пояснил, что полноценная работа высокоточных средств поражения, к которым относят и системы вроде HIMARS, зависит от достоверной и актуальной разведки. Если враг перекроет подход к целям через сеть РЛС и зенитных дронов, то и удары ракетной артиллерией потеряют эффективность.

Вас также могут заинтересовать новости: