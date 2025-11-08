Список снова возглавляют "123456" и "admin".

Изучив два миллиарда паролей, утекших в 2025 году, исследовательская компания Comparitech опубликовала список самых популярных и, соответственно, ненадежных паролей. В списке всего 100 вариантов, но наиболее интересны первые 20.

Согласно результатам исследований, самыми распространенными паролями в 2025 году являются "123456", "admin" и "password", что не должно вызывать особого удивления в мире, где паролем для системы видеонаблюдения Лувра был "Лувр".

По данным отдела анализа паролей, четверть из 100 самых популярных паролей состояла исключительно из цифр, 38,6% содержали последовательность "123", а 3.1 % включали в себя буквы "abc". В топ-100 также входили те или иные вариации слов "password" или "admin" и варианты со словом "minecraft".

По мнению экспертов по безопасности, хороший пароль должен состоять минимум из 12 символов, включать цифры, буквы разного регистра и специальные символы и не должен содержать известные слова или выражения.

Полный список худших паролей можно просмотреть на официальном сайте.

Как сообщал УНИАН, этим летом в интернете произошла крупнейшая утечка паролей в истории. Утечка охватывает 16 миллиард учетных данных от Apple, Google, Telegram, соцсетей Цукерберга и других сервисов.

Узнать, был ли взломан какой-нибудь из ваших аккаунтов легко – это можно сделать в один клик с помощью сервиса Have I Been Pwned. Этот инструмент отслеживает утечки данных и содержит базу данных из 15+ миллиардов скомпрометированных аккаунтов.

