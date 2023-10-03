Предложение уволить Маккарти с занимаемой должности выдвинул представитель Республиканской партии Мэтт Гетц.

Палата представителей США проголосовала за увольнение Кевина Маккарти с должности спикера. За соответствующее решение высказались 216 чиновников.

Об этом стало известно во время голосования, которое транслировалось онлайн. Голоса "против" отдали 210 человек.

Таким образом, республиканец Кевин Маккарти стал первым в истории США спикером Палаты представителей, который был вынужден уйти с должности, пишет The Guardian.

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Отметим, что предложение уволить Маккарти с занимаемой должности выдвинул представитель Республиканской партии Мэтт Гетц. Он был недоволен тем фактом, что Маккарти пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета, чтобы избежать шатдауна. Он также обвинял Маккарти в том, что тот якобы согласовал с Байденом "тайную сделку" по финансированию Украины.

Увольнение Маккарти: что нужно знать

Кевин Маккарти – конгрессмен с 2007 года. Он был избран спикером Палаты представителей в январе. В последующие месяцы законодатели разочаровались в подходе спикера к управлению после того, как он заключил соглашения с Байденом и демократами о повышении лимита государственного долга. Также свою роль сыграл вопрос финансирования правительства.

Теперь Палата должна начать процесс поиска нового спикера. Республиканцы в настоящее время сохраняют большинство из четырех партий в нижней палате американского Конгресса.

Ранее координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что независимо от того, останется ли Маккарти на этом посту, Конгресс одобрит новую помощь Украине.

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