Поскольку законопроект содержит еще и ряд других положений, необходимых польскому государству, вероятно, в несколько измененном виде документ впоследствии вернут на голосование.

Польский Сейм отклонил законопроект президента Кароля Навроцкого, в котором предлагалось ввести уголовную ответственность за "пропаганду бандеризма". Об этом сообщает RMF24.

Как отмечает издание, еще в августе Сейм отклонил правительственный законопроект о продлении срока пребывания украинских беженцев в Украине и о более жестких условиях предоставления им денежной помощи. Президент Навроцкий подал альтернативный законопроект, дублирующий большинство положений правительственного, но также имеющий дополнительные пункты.

В частности президентский законопроект содержал поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие более жесткое наказание за незаконное пересечение польской границы - до пяти лет лишения свободы. Потенциально под эту норму попадают и украинские уклонисты, которые незаконно пересекли границу в обход контрольно-пропускных пунктов.

Но наибольший скандал вызвала норма о введении наказания за "пропаганду бандеризма и деятельности ОУН-УПА". Такую пропаганду Навроцкий предлагал приравнять к пропаганде нацизма, коммунизма и фашизма. Последнее наказывается в Польше лишением свободы на срок до трех лет.

Кроме того, законопроект президента имел пункт, которым польский Институт национальной памяти был обязан собирать и публиковать документы о преступлениях, совершенных против поляков "членами и коллаборационистами Организации украинских националистов фракции Бандеры и Украинской повстанческой армии, а также другими украинскими формированиями, сотрудничавшими с немецким Третьим Рейхом".

Антиукраинские настроения в Польше

Как писал УНИАН, в последнее время в Польше фиксируется волна антиукраинских настроений, которые подогревают российская пропаганда и польские правые политики-популисты. Это сказывается в том числе и на криминальной ситуации: статистика нападений на украинцев в Польше фиксирует тренд на быстрый рост.

Ситуация стала уже настолько очевидно позорной, что на нее обратил внимание премьер-министр Польши Дональд Туск.

