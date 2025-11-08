Певице пришлось спуститься в подвал.

Певица Оля Полякова во время ночной массированной атаки Российской Федерации на Украину пряталась в подвале своего дома.

Ночью артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором в слезах жалуется на аварию в комнате - у певицы начали течь батареи. Уже вскоре она поблагодарила подписчиков за советы и сообщила об успешном решении проблемы:

"Дорогие мои, всем спасибо за заботу. Приехала аварийная служба, все сделала. Я спать".

Однако через несколько часов Полякова снова вышла на связь, опубликовав видео из подвала, где скрывалась от российской комбинированной атаки.

"Ну что, пупсики, чтобы вы понимали - я у себя в подвале. У меня здесь матрасы на полу. Здесь немножко страшно, но я думаю, что на пятом этаже страшнее. Всем нам здоровья", - сказала она.

Как известно, этой ночью российские захватчики атаковали Украину дронами и ракетами различных типов, вызвав аварийные отключения электроэнергии.

Согласно заявлению Командования Воздушных сил ВСУ, оккупационная армия РФ запустила по стране 45 ракет и около 300 "шахедов". В Днепре оккупанты попали в жилой дом, уже известно о погибшем и пострадавших.

