Украинский шоумен и телеведущий Григорий Решетник отреагировал на критику относительно его неизменной работы на романтическом реалити-шоу "Холостяк".

Блогер-сплетник Богдан Беспалов написал в Threads, что ведущий отдал этому шоу все, что мог. "Гриша в этом сезоне "Холостяк 14" как старая стиралка, которая сломалась, но выбросить жалко. Отжил свое на шоу, как по мне", - отметил мужчина.

Решетник не прошел мимо и ответил блогеру, что не впервые читает подобные комментарии. Также он опубликовал скриншот этого диалога в своем аккаунте:

Видео дня

"Слышу это с 3-го сезона. Эта стиралка еще переплюнет всех... Всегда слушайте только себя и будьте профи".

Как сообщал УНИАН, вчера состоялась премьера четвертого выпуска 14 сезона реалити-шоу "Холостяк". В этой серии актер Тарас Цимбалюк попрощался сразу с двумя участницами.

Вас также могут заинтересовать новости: