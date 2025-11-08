Президент в очередной раз подчеркнул необходимость санкций, чтобы лишить Россию возможности продолжать войну

В течение ночи россияне выпустили по Украине более 450 ударных дронов и 45 ракет различных типов. Их целями были жилые дома, энергетика, инфраструктура, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в Днепре, где россияне попали в жилой дом, продолжается спасательная операция.

"По состоянию на сейчас известно, что 11 человек ранены, среди них и дети. К сожалению, один человек погиб. Мои соболезнования родным, близким. Десятки людей удалось спасти", - рассказал глава государства.

Видео дня

Кроме того, сообщил он, один человек погиб на Харьковщине, есть пострадавшие на Киевщине и Полтавщине, также РФ била по Днепропетровщине, Кировоградщине, Николаевщине, Сумщине, Черниговщине, с вечера - по Одесской области. Он добавил, что везде, где необходимо, работают все службы.

"Вопрос в ресурсах на убийства, в деньгах - нужны санкции, чтобы лишить Россию возможности продолжать войну, которую она начала и затягивает. Ценим все шаги, которые партнеры уже сделали, но российские удары показывают, что давление должно быть сильнее", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что обязательно должны быть европейское решение по российским замороженным активам, дополнительные санкции, поддержка и усиление защиты Украины.

"И на каждый удар Москвы по энергетике, которым они хотят навредить обычным людям перед зимой, должен быть санкционный ответ по всей российской энергетике без исключений. До сих пор не под санкциями атомная энергетика России, до сих пор российский ВПК получает западную микроэлектронику, больше давления должно быть и по торговле нефтью и газом", - напомнил президент Украины.

Он добавил, что Украина рассчитывает "на соответствующие решения Америки, Европы, стран "семерки"".

Атака по Украине 8 ноября

Как сообщал ранее УНИАН, ночью РФ нанесла удар по Украине. В Днепре попала в 9-этажный жилой дом, в результате чего разрушены квартиры с 4-го по 6-й этажи. Два человека погибли. Под ударом врага были Полтавщина Кировоградщина, Харьковщина, Одесщина, Запорожье.

Кроме того, россияне атаковали Киев дронами. На одной из локаций горели 4 грузовика, повреждены здания и авто рядом. На другой произошло возгорание обломков БПЛА. Предварительно пострадавших нет.

В Харькове не ходит метро и перебои с водой после атаки. Мэр Игорь Терезов сообщил, что в городе работает 101 пункт несокрушимости.

Вас также могут заинтересовать новости: