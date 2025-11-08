Голосование за победителей продлится с 12 декабря по 5 января.

Американская академия звукозаписи представила полный список претендентов на 68-ю церемонию Grammy Awards, которая состоится в Лос-Анджелесе 1 февраля.

Полный список опубликован на сайте академии. Абсолютным лидером по количеству номинаций стал рэпер Кендрик Ламар (9), на втором месте оказались певица Леди Гага и продюсеры Cirkut и Джек Антонофф (7). По шесть номинаций получили рэпер Bad Bunny, Леон Томас и Сабрина Карпентер.

В 2026-м премия получит две новые категории - "Лучшая обложка альбома" и "Лучший традиционный кантри-альбом". В то же время предыдущая номинация "Лучший кантри-альбом" изменила название на "Лучший современный кантри-альбом".

Как объясняет People, некоторые звезды, например популярные певицы Тейлор Свифт или Лили Аллен, на этот раз в список не попали. Причина заключается в том, что их новые альбомы вышли после периода, который учитывается для номинаций: с 31 августа 2024 по 30 августа 2025 года.

