Ротации проводить становится все труднее и из-за российских дронов, и из-за недостатка людей.

Из-за нехватки людей Украине становится все труднее проводить ротации военных на передовой, поэтому бойцам часто приходится удерживали позиции в течение длительного времени. К этой проблеме привлекло внимание недавнее награждение президентом Украины Владимиром Зеленским двух военных, которые провели на передовой непрерывно 165 суток, пишет Le Monde.

Журналист издания пообщался с другими военнослужащими, которые провели много времени непрерывно на передовой. Один из таких - "Симба" из 13-й бригады "Хартия", который удерживал позиции в течение 78 дней.

"Длительное пребывание на позиции выжигает тебя изнутри. Когда выходишь и возвращаешься в город, сначала чувствуешь себя диким животным", - признался он.

По словам "Симбы" и других пехотинцев, опаснее всего не столько продержаться месяцами на передовой, сколько добраться туда и выбраться. По его словам, из-за вездесущих российских дронов, которые охотятся за транспортными средствами, солдаты иногда вынуждены проходить 10-20 километров до своих позиций. На успешность этих перемещений влияют также погодные условия.

"Когда ты на своей позиции, у тебя есть укрытие, и ты знаешь, что можешь спрятаться под деревом. Но когда ты пересекаешь открытое поле - тебя ничто не защищает", - сказал Симба.

Проблема с ротациями и из-за большого количества СЗЧ

Возможность проводить ротации в украинской армии ограничена не только из-за российских дронов, но и из-за недостатка личного состава, говорится в статье. Еще больше обостряет проблему то, что многие новобранцы убегают еще до своего первого боевого задания, иногда даже во время обучения. К бегству прибегают и военные с опытом - из-за истощения или невозможности перевестись в другое подразделение.

Издание напомнило статистику, что за первые семь месяцев 2025 года было зарегистрировано более 110 000 случаев самовольного оставления части (СВЧ), тогда как с февраля 2022-го таких случаев было 202 997, то есть больше половины приходится на 2025 год.

Впрочем, есть бригады, в которых могут похвастаться тем, что их бойцы не убегают. Так, командир батальона 93-й механизированной бригады Егор ("Кент") рассказал, что каждый из их солдат знает о поддержке, когда идет на позиции.

"Что касается нас, наши пехотинцы не убегают. Мы уделяем время их подготовке и обучению... Они знают, что когда будут на позиции, каждый из них будет иметь поддержку", - заверил "Кент".

Издание пишет, что условия жизни пехотинцев, которые вынуждены долго быть на передовой, полностью зависят от военных, "которые стоят за ними".

"Мы стараемся присылать им все, что они просят. Это важно для их морального духа", - пояснил Александр ("Миф") из бригады "Хартия". Военный командует группами, разбросанными по всему участку фронта в Харьковской области.

Без связи с родными

Вызовом для пехотинцев является и то, что часто они находятся в одиночестве или только с несколькими людьми.

"Когда я там, я думаю о том моменте, когда снова буду дома и увижу свою семью", - поделился 45-летний "Мук".

По его словам, хоть на некоторых позициях есть Starlink, который позволяет солдатам поддерживать регулярную связь с семьями, но иногда они остаются без связи, и такие моменты добавляют дополнительного стресса. Сам "Мук" провел 19 дней на позиции без связи.

"Это может омрачить то, что происходит на позиции, потому что ты знаешь, что твоя семья волнуется, и ты ничего не можешь с этим поделать", - говорит он.

Он добавил, что солдаты договариваются между собой, чтобы их командиры и товарищи в тылу связались с их близкими:

"Просто чтобы сообщить им, что мы еще живы".

Зеленский наградил двух бойцов

Как сообщал ранее УНИАН, Зеленский наградил двух отважных бойцов, которые непрерывно находились на позиции 165 суток. Отличие "Крест боевых заслуг" получили солдат Александр Аликсеенко и младший сержант Александр Тишаев. Оба военных проходят службу в рядах Сил территориальной обороны ВСУ.

Командир стрелкового взвода Тишаев с лета прошлого года находился в зоне боевых действий на Запорожском направлении. Он руководил уничтожением врага и удерживал позиции, вместе с собратьями вступая в бой со значительно большими силами врага. Кроме того, уничтожал вражеские дроны и спасал жизни личного состава.

Гранатометчик Аликсеенко с сентября прошлого года находился тоже на Запорожском направлении. Он неоднократно отражал атаки вражеских дронов, используя средства РЭБ и стрелковое оружие. Эвакуировал побратимов из блиндажа, куда оккупанты направили с помощью FPV-дронов газовые боеприпасы. Под плотным огнем артиллерии и атаками беспилотников занимал важные позиции.

