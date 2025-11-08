Эксперты перечислили, что не стоит делать с обогревателем, чтобы не случилось пожара.

Когда на улице становится холодно, а отопление в дом еще не дали или же система работает неэффективно, тогда обогреватель может пригодиться. Но эксперты предупреждают, что существуют важные правила безопасности, которые необходимо соблюдать для собственной безопасности, пишет Martha Stewart.

По данным Национальной ассоциации пожарной безопасности, обогреватели ежегодно становятся причиной сотен смертей и тысяч пожаров.

Поэтому эксперты решили рассказать об опасных ошибках, которые не стоит допускать при использовании обогревателя.

1. Не проводите проверку

Приобретение непроверенных обогревателей или обогревателей, не имеющих основных функций безопасности, может представлять для вас опасность. Всегда покупайте обогреватели и другие электронные устройства, которые были проверены и прошли испытания.

Также эксперт Эван Джонс советует выбирать обогреватели с защитой от перегрева и автоматическим выключением.

2. Использование опасных шнуров

Обогреватели потребляют значительное количество электроэнергии, которая может перегрузить удлинители или розетки, которые не предназначены для такой нагрузки.

"Это может привести к перегреву, плавлению или даже возгоранию шнуров. Многие люди считают, что кабель для тяжелых нагрузок является безопасным, но он все равно увеличивает риск перегрева", - предупреждает эксперт по системам отопления Дэвид Милошев.

Поэтому эксперт советует всегда включать обогреватель непосредственно в розетку. Если временно приходится использовать удлинитель, убедитесь, что он имеет более высокую номинальную мощность и предназначен специально для приборов с высоким током.

Даже в таком случае Милошев советует проверять температуру шнура и заменять те, что повреждены или изношены.

3. Выбираете неправильную поверхность

Размещение обогревателя на столе, мебели или на толстом ковре или коврике очень опасно.

"Нестабильная поверхность с большей вероятностью может привести к опрокидыванию обогревателя домашним любимцем или если кто-то на него наткнется", - предупредила владелица страхового агентства Кристин Покрандт.

Поэтому, следует всегда ставить обогреватель на ровную, стабильную, негорючую поверхность, такую как плитка или деревянный пол.

4. Использование обогревателей в плохо вентилируемых помещениях

Использование обогревателя в тесном помещении или пространстве, где нет надлежащей вентиляции, может привести к перегреву.

"Аналогично, если вы используете обогреватель, работающий на топливе, например, в гараже или на террасе, плохая вентиляция также может привести к накоплению угарного газа в помещении, что может вызвать отравление им", - предупредил эксперт по сисем вентиляции Джон Акхоян.

Он также советует установить детекторы дыма и угарного газа, а также рекомендует регулярно чистить фильтры и вентиляционные отверстия обогревателя.

5. Оставляете обогреватель без присмотра

Если вы оставляете обогреватель работать на всю ночь без присмотра, это очень рискованно. Приводятся данные, что четверть всех смертей, вызванных пожарами от обогревателей, случаются рано утром.

"Если возникнет проблема, а вы не будете рядом, чтобы немедленно отреагировать, это может привести к серьезному пожару", - предупредил Джонс.

Сотрудница отдела отопления и кондиционирования воздуха одной из компаний Стефани Райт рассказала, что безопаснее всего перед сном прогреть комнату и выключить обогреватель.

6. Не накрывайте обогреватель

Обогреватели могут перегреваться и вызывать пожары, если они стоят слишком близко к предметам.

"Никогда не используйте обогреватели для других целей, кроме дополнительного обогрева, включая сушку одежды, размораживание труб или подогрев постельного белья", - советует Джонс.

7. Отсутствие надлежащего защитного оборудования

В доме должна быть пожарная сигнализация, а также план эвакуации из дома. Дома также желательно иметь огнетушитель. Уточняется, что для тушения электрических пожаров необходим огнетушитель класса С, поскольку он не проводит ток и не вызывает поражения электрическим током.

