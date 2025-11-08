В итоге игрок получил всего 50 FPS на средних настройках.

Пользователь Reddit под ником Retrotom запустил Cyberpunk 2077 на устройстве NVIDIA DGX Spark - компактном суперкомпьютере стоимостью около 4 тысяч долларов, созданном не для игр, а для работы с искусственным интеллектом.

Это мини-суперкомпьютер с чипом APU GB10, объединяющим 20-ядерный ARM-процессор и GPU на архитектуре Blackwell с 6144 потоковыми ядрами, примерно такими же, как у RTX 5070.

Несмотря на схожее количество блоков, DGX Spark заметно слабее: у него 128 ГБ LPDDR5x с пропускной способностью 273 ГБ/с, тогда как у RTX 5070 - 12 ГБ GDDR7 с 672 ГБ/с. Кроме того, вся система питается от блока на 240 Вт, что ограничивает производительность графики.

Тем не менее, энтузиасту удалось добиться стабильных 44-50 кадров в секунду в Cyberpunk 2077 при разрешении 1080p и средних настройках. Для сравнения, RTX 5070 в тех же условиях выдает около 72 FPS с трассировкой лучей на пресете RT Ultra.

Особенно любопытно, что Spark работает на Linux и ARM, поэтому Retrotom использовал эмулятор Box64, чтобы поставить Steam и запустить игру. Поддержки DLSS у системы нет, она просто не нужна в задачах машинного обучения, однако FSR работает корректно, так как основан на шейдерах.

Retrotom назвал результат "забавным, но бесполезным" и отметил, что тратить 4 тысячи долларов на ИИ-компьютер ради игр не стоит.

Ранее мы рассказывали, что глава NVIDIA подарил Илону Маску DGX Spark. Как написали в блоге NVIDIA, Хуанг присоединился к Маску за пиццой в кафетерии, где и передал компьютер.

