Xiaomi готовит к релизу прошивку HyperOS 3 на базе Android 15, и для 12 моделей бренда этот апдейт станет последним.

Xiaomi готовится к выходу HyperOS 3, основанной на базе Android 15, и уже тестирует прошивку на некоторых смартфонах. По имеющейся информации, это обновление станет последним значимым апдейтом для дюжины моделей китайского производителя.

Издание XiaomiTime опубликовало список из 12 устройств Xiaomi, владельцы которых не получат новую Android 16 – свежая оболочка для них по-прежнему будет базироваться на Android 15. На этом их жизненный цикл крупных обновлений ОС завершится.

Обновление HyperOS 3 на Android 15 станет последним для:

Poco X6 Neo / Redmi Note 13 5G / Redmi Note 13R Pro;

Xiaomi 13 Lite / Civi 2;

Poco F5 Pro / Redmi K60;

Xiaomi MIX FOLD 2;

Redmi Note 12T Pro;

Xiaomi Pad 6 Pro;

Xiaomi 12T Pro / Redmi K50 Ultra;

Xiaomi Civi 3;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12S Ultra;

Xiaomi 12;

Redmi K60 Pro.

Обновившись до HyperOS 3, вышеперечисленные модели уже не получат ни HyperOS 3.1, ни Android 16, ни какие-то крупные обновления (за исключением патчей безопасности).

Источники XiaomiTime узнали, что наиболее близка к публичному релизу прошивка для Redmi Note 13 5G – сборка OS3.0.0.2.VNQMIXM уже находится в практически стабильном состоянии.

Недавно был опубликован список глобальных устройств Xiaomi, которые обновятся до HyperOS 3 с Android 16. Новая ОС принесет переработанный интерфейс, вдохновленный iOS 26, улучшенную производительность, новые функции на базе искусственного интеллекта, а также одну из главных фишек Айфонов – "динамический остров" Super Island.

